Manu Guill confirma el fichaje en propiedad del delantero Noel López

El director deportivo del CD Tenerife, Manu Guill, confirmó el fichaje en propiedad del delantero gallego Noel López, de 22 años, futbolista que la pasada campaña jugó cedido por el Real Madrid Castilla en el Osasuna B.
Según informó el dirigente alicantino, la entidad blanquiazul hará oficial en las próximas horas esta incorporación para la zona de ataque del conjunto que entrena Álvaro Cervera.
“Estamos pendientes de firmar documentos, es un jugador que viene en propiedad, que en el Deportivo de La Coruña estuvo espectacular, y es el típico jugador rápido, que va bien al espacio, y en el aspecto de velocidad ha marcado los mejores datos en Primera Federación”, explicó Guill durante la presentación de los jugadores Álvaro González y Cris Montes.
El director deportivo del Tenerife añadió que Noel López va a ser “un activo muy importante”, tras recordar que en su día el Real Madrid pagó traspaso al Deportivo por él, y dadas sus características es “un perfil distinto” a Enric Gallego y De Miguel, por lo que con su fichaje da por “cerrado” el debate del delantero rápido que debía complementar a los dos citados.
Por otra parte, Guill aseguró que el extremo Alassan “se ha ganado estar en la primera plantilla”, de la que no van a salir futbolistas veteranos como José León y Maikel Mesa, como se había especulado.
“Las salidas las tenemos muy claras desde hace tiempo, sabíamos quiénes iban a ser y nada ha variado, la hoja de ruta está clara”, argumentó al respecto de los jugadores que finalmente causarán baja antes del comienzo liguero.
Guill quiso hacer hincapié, después de numerosas especulaciones, que la relación con el cuerpo técnico es “excepcional”, porque van “de la mano”, y aseguró que no se van a casar “con nadie” a la hora de hacer los descartes, que incluso podrían ser de futbolistas incorporados este mismo verano.
Por su parte, el vicepresidente de la entidad, Ayoze Díaz, refrendó las palabras de Manu Guill sobre la buena sintonía que hay con el cuerpo técnico que lidera Álvaro Cervera. “El club está unido y la gente está unida. Todos tenemos ilusión y trabajamos por un objetivo conjunto: lo mejor para el CD Tenerife. Espero que a final de temporada podamos celebrar lo que todos queremos”.
Álvaro González
El futbolista del CD Tenerife Álvaro González aseguró durante su presentación oficial que no solo ha llegado para aportar su “experiencia” en el fútbol español, sino “muchas otras cosas” para intentar devolver al equipo blanquiazul al fútbol profesional, y que pronto se verá su mejor versión, después de haber estado mucho tiempo sin jugar.
El defensa cántabro dijo que no le importa que el Tenerife esté ahora en Primera Federación, porque es “un club grande”, mientras que la categoría “es solo un número”, y además quería regresar a España “y vivir una experiencia diferente”.
Álvaro González tuvo un discreto estreno en el partido amistoso del pasado sábado en Gran Canaria ante la UD Las Palmas, con derrota por 3-1 en Barranco Seco, pero tranquilizó a los aficionados al recordar que llevaba “tiempo sin competir”, entrenándose en solitario, y que su mejor versión “la tendremos pronto”.
El experimentado central montañés, de 35 años añadió que “vivir del currículum es muy bonito, pero no sirve de nada”, por lo que solo piensa en “plantar las bases para estar en Segunda la próxima temporada, queremos volver lo antes posible al fútbol profesional, y ojalá sea este año, pero hay que trabajar mucho para conseguirlo”.
Cris Montes
El futbolista del CD Tenerife Cris Montes reconoció en su presentación oficial que está “un poco nervioso” ante la posibilidad de participar esta tarde en el partido amistoso ante el CD Marino, club del que formó a muy temprana edad antes de emprender su aventura peninsular, primero, e internacional, después.
El extremo nacido en Tenerife hace 28 años dijo que conserva “muchos amigos” en el sur de la isla, y que tiene cierta ansiedad “por volver a casa después de tanto tiempo”, pero confía en hacer “un buen partido” en el estadio Antonio Domínguez de Los Cristianos.
Montes, tras una “experiencia un poco mala” en el Unión Española de Chile, donde apenas tuvo participación, recuerda que una de sus mejores etapas la vivió en el CD Eldense con el ahora director deportivo del Tenerife, Manu Guill, quien apostó por su incorporación al conjunto blanquiazul para que intente repetir el ascenso que logró entonces con el conjunto alicantino, desde Primera Federación a Segunda División.
“Se me presentó la posibilidad de volver a España y qué mejor sitio que en casa, donde tengo familia y amigos. No miré más opciones y no lo dudé. Ojalá podamos ascender”, deseó.
El ojeador: A remar todos en la misma dirección
Tras las polémicas declaraciones de Álvaro Cervera en el postpartido ante la UD Las Palmas en Barranco Seco cuando pidió refuerzos “con empaque y que conozcan la categoría” mostrando su descontento con algunos de los nuevos fichajes que habían llegado a la plantilla.
Tanto Ayoze Díaz, Vicepresidente de la entidad como el Director Deportivo Manu Guill, durante el acto de presentación de los jugadores Álvaro González y Cris Montes, enviaron un mensaje de unión afirmando que la relación con el cuerpo técnico es “excepcional”, porque van “de la mano”, y aseguraron que no se van a casar “con nadie” a la hora de hacer los descartes, que incluso podrían ser de futbolistas incorporados este mismo verano en clara sintonía a lo expuesto por Álvaro Cervera tras el segundo derbi canario. De una vez por todas se están haciendo las cosas bien en el club, y es clave que todas las partes remen en la misma dirección con el fin de volver más pronto que tarde al fútbol profesional.
Un nuevo amistoso
Tercer partido de pretemporada para el CD Tenerife en el Antonio Domínguez de Los Cristianos frente al CD Marino, a partir de las 19.30 horas, en la XXII edición del Trofeo Sebastián Martín Melo.
El duelo veraniego frente al Marino se ha convertido en un clásico en el calendario de preparación blanquiazul. La temporada pasada el conjunto entrenado por aquel entonces por Óscar Cano derrotó al equipo sureño 0-6.
El conjunto blanquiazul, dirigido por Álvaro Cervera, afronta este choque como una nueva oportunidad para afinar conceptos tácticos y continuar con la preparación física de cara al inicio liguero, previsto para el domingo 31 de agosto.
Los tinerfeños llegan a la cita tras dos derbis de alta intensidad contra la UD Las Palmas. En el primero, se impusieron en la tanda de penaltis (4-1) en la final de Trofeo Teide tras acabar el tiempos reglamentario con empate 1-1. Una semana después se volvieron a ver las caras en Barranco Seco, con triunfo del equipo amarillo por 3-1.
Será una nueva ocasión para ver a los trece refuerzos que se han incorporado a la plantilla. No estarán los lesionados Aitor Sanz y Dylan, y tampoco el último fichaje Noel López.