Matt Martinez y el dominio de una saga en el ‘house’

Matt Martinez, el pequeño de la afamada saga de dj, es la última exitosa irrupción en The Martínez Brothers. Él será el encargado de liderar la cabina este sábado (23.00 horas) en una nueva entrega de Essence en Papagayo Tenerife. En este cita en el club del sur de la Isla (Avenida Rafael Puig Lluvina, 2, Playa de las Américas, Arona) estará acompañado por los residentes Beto Uña y Rayconen. Las entradas se pueden adquirir a través del sitio web www.papagayotenerife.com.
STUDIO 54
No todo el mundo crece escuchando Studio 54 de camino a la iglesia, pero para este dj eso solo formaba parte de un viaje en coche en su infancia. Matt es una de las nuevas voces distintivas en el mundo de la música house. Después de únicamente un año en la escena, ya consiguió conciertos en clubes de todo el mundo, incluyendo Ibiza y Miami.
Es el tipo de éxito rápido que normalmente no ves con antelación, incluso para algunos de los talentos más notables. Sin embargo, Martinez tiene una conexión interesante con esta industria. Nacido en el Bronx, en Nueva York, su padre es dj y veterano de la icónica escena neoyorquina de las décadas de los 80 y 90.
Para él constituyó una especie de misión imbuir este tipo de música de vanguardia a sus hijos, tanto que sus hermanos mayores, Steven y Chris, conocidos como The Martinez Brothers, crecieron para conformar uno de los nombres más reconocibles de la escena house mundial.
Prácticamente no hay un dj o músico que diga que su relación con este arte no tiene una historia única. Ya sea un amor transmitido por un padre, una habilidad recogida a una edad temprana o una cultura particular en la que el artista se cría. Lo que hace realmente interesante a Matt Martinez es que su sonido está -a pesar de toda la influencia de su familia- claramente diferenciado.
Podría ser fácil dejar que este éxito repentino y la fama familiar se subieran a la cabeza. Pero en Matt Martinez se puede reconocer al instante una personalidad que irradia gratitud por la oportunidad de tocar música y una confianza que todavía está aprendiendo a construir.
NERVOUS RECORDS
Su primer lanzamiento, Star-Tech EP, en Nervous Records, ha recibido elogios de los dj más importantes del panorama actual, como pueden ser Mochakk, Paco Osuna, Classmatic y Jamie Jones, entre otros. Con una prometedora agenda de giras para 2025, Matt Martinez está listo para causar un impacto aún mayor en la escena mundial. El cielo es el límite.