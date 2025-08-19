Detenido un menor en Santiago investigado por iniciar varios incendios

Una operación conjunta de la Policía Nacional y la Policía Local de Santiago de Compostela terminó con la detención de un menor acusado de provocar de forma intencionada varios conatos de incendio en los barrios de Santiago de Vidán y La Rocha, entre el 7 y el 17 de agosto.
Según detallaron fuentes policiales, la investigación se enmarca dentro de las actuaciones de refuerzo en la prevención de incendios, en un contexto de especial riesgo en Galicia, que afronta una de las peores oleadas de fuegos de su historia reciente.
Los agentes intensificaron la vigilancia en las zonas señaladas y, gracias también a la colaboración vecinal, lograron identificar al sospechoso, un joven residente en el área, al que se le requisaron dos mecheros en el momento de su arresto.
Los siete focos registrados afectaron a una superficie aproximada de 1,36 hectáreas, en cuya extinción intervinieron tanto los servicios forestales como los bomberos.
Concluidas las diligencias, el menor fue puesto a disposición de la Fiscalía de Menores de La Coruña, que ordenó su ingreso en un centro de internamiento.
Sánchez anuncia que el martes se reconocerá la emergencia en zonas con incendios
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este martes que dentro de una semana, el próximo 26 de agosto, el Consejo de Ministros procederá a la declaración de zonas afectadas por una emergencia de protección civil a las zonas que están sufriendo incendios forestales y se ha comprometido a colaborar desde el Ejecutivo a la reconstrucción de las mismas.
Así lo ha dicho en declaraciones a los medios en La Granja (Cáceres) tras la visita que ha realizado al Puesto de Mando Avanzado de Jarilla, acompañado de la presidenta de Extremadura, la ‘popular’ María Guardiola; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el delegado del Gobierno en la comunidad, José Luis Quintana.
Esa declaración oficial de “zonas afectadas por una emergencia de protección civil”, ha indicado Sánchez, implica el “compromiso” del Gobierno para afrontar también la tarea de la reconstrucción, una vez que “se extingan y se conozca el impacto económico en todos y cada uno de los bolsillos de los vecinos y vecinas de los municipios afectados”.
En este contexto, el jefe del Ejecutivo ha subrayado que esa labor de reconstrucción implicará también “lógicamente” recursos de la Administración General del Estado.