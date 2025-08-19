El Gobierno de Canarias actualiza otras dos alertas que afectan a todo el archipiélago

El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, ha actualizado este martes, 19 de agosto, la situación por fenómenos meteorológicos adversos. Desde las 08.00 horas se ha declarado la prealerta por altas temperaturas en todo el Archipiélago y, de forma paralela, la alerta por riesgo de incendios forestales en varias islas.
La decisión se adopta a partir de la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y otras fuentes disponibles, en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).
Prealerta por altas temperaturas
El aviso afecta a:
- Tenerife, El Hierro, La Gomera y Gran Canaria, en áreas situadas a más de 600 metros por el norte y a partir de los 400 metros en el resto de las vertientes.
- La Palma, en la mitad este en zonas situadas por encima de los 600 metros de altitud, y en la mitad oeste a partir de los 400 metros.
- Lanzarote y Fuerteventura en su totalidad.
El Gobierno señala que el episodio de calor persiste en el interior, las medianías y las zonas altas, con especial incidencia en las vertientes oeste y sur de las islas de mayor relieve. Las temperaturas máximas podrían alcanzar o superar los 30-34 grados.
Alerta por riesgo de incendios forestales
La situación se eleva a alerta en:
- Tenerife, El Hierro, La Gomera y Gran Canaria, en áreas situadas a más de 600 metros por el norte y por encima de los 400 metros en el resto de las vertientes.
- La Palma, en zonas a más de 600 metros en la mitad este y a más de 400 metros en la mitad oeste.
Entre las condiciones que elevan el riesgo se encuentran la persistencia del calor en medianías y zonas altas, la alta disponibilidad de combustible vegetal, la presencia de aire seco y cálido en zonas forestales, así como la calima en cantidad variable.
Además, se prevé humedad relativa por debajo del 30% sobre la inversión de temperatura y máximas de 30-34 grados en áreas forestales.
El régimen de vientos dominantes será el alisio, especialmente bajo la inversión, aunque en zonas de cumbre se esperan cambios de dirección a medida que avance la semana.
Recomendaciones
La Dirección General de Seguridad y Emergencias insta a la población a seguir los consejos de autoprotección, especialmente en las zonas más afectadas por el calor y el riesgo de incendio forestal.