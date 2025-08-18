El Gobierno declara una nueva prealerta en Canarias

El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, declara la situación de prealerta por viento en todas las islas, a partir de las 18:00 horas de hoy, lunes, día 18 de agosto.
Esta decisión se toma teniendo en cuenta la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología y otras fuentes disponibles, y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).
Ámbito territorial
Oeste y costa sureste de El Hierro; litoral de Garafía, Fuencaliente y Mazo, en La Palma; municipios de Vallehermoso, San Sebastián de La Gomera y zonas altas de Valle Gran Rey y Alajeró, en La Gomera; Buenavista del Norte (Macizo de Teno), Santa Cruz de Tenerife y La Laguna (vertiente sur del Macizo de Anaga), El Rosario y la costa de Fasnia, Arico y Granadilla de Abona, en Tenerife; Gáldar, Agaete, Artenara, La Aldea, Santa Lucía, Agüimes, Ingenio y Telde, en Gran Canaria; Pájara (Península de Jandía) en Fuerteventura; y de forma local en Yaiza, Tinajo, Tías y San Bartolomé, en Lanzarote.
Observaciones
Viento general del nordeste moderado con áreas locales de fuerte y con probables rachas fuertes y muy fuertes que alcanzarán o superarán los 50 – 70 km/h.
Se insta a la población a seguir los siguientes consejos de autoprotección de la Dirección General de Emergencias.