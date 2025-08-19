200 vecinos logran acabar con un narcopiso en Canarias: “Era insufrible”

La Policía Nacional ha arrestado en San Fernando de Maspalomas a un hombre acusado de dedicarse al tráfico de drogas desde su vivienda en la urbanización de El Patronato. La actividad ilícita generó una gran preocupación entre los residentes debido al constante trasiego de personas y a las condiciones insalubres del narcopiso.
Según explicó la Jefatura Superior de Policía de Canarias, la operación se inició a partir de las denuncias canalizadas por los vecinos, quienes alertaban sobre la inseguridad que sufrían en la zona. Más de 200 residentes firmaron un escrito conjunto en el que trasladaban su malestar por el consumo y compraventa de estupefacientes tanto en la vía pública como en las zonas comunes de la urbanización en la que se encontraba el narcopiso.
Las pesquisas realizadas por la Brigada Local de Policía Judicial de la Comisaría de Maspalomas confirmaron que el sospechoso vendía droga a un número elevado de clientes que acudían de manera constante a su domicilio. La investigación reveló además que algunos consumidores ingerían cocaína y heroína dentro de la casa, mientras que otros lo hacían en la calle.
Registro del narcopiso
Ante la gravedad de la situación, los agentes llevaron a cabo un registro del narcopiso, considerada el principal punto de venta de la zona. En la intervención se incautaron 9,81 gramos de cocaína, 9,26 gramos de heroína, 1.293 euros en efectivo y diversos objetos vinculados a actividades delictivas previas.
El detenido, sobre quien pesaban además dos reclamaciones judiciales en vigor dictadas por los Juzgados de lo Penal de Las Palmas, fue puesto a disposición de la autoridad judicial, que decretó su ingreso en prisión.