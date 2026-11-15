Una conductora relata el terror vivido con el kamikaze de la TF-5: “Nos detuvimos y nos quedamos bloqueadas”

Una conductora que se vio sorprendida este domingo, 15 de noviembre, por el kamikaze de 83 años que circuló en sentido contrario por la autopista del norte de Tenerife (TF-5) ha relatado a través de su cuenta de TikTok los momentos de tensión que vivió cuando se encontró con el vehículo de frente.
Berlin se desplazaba desde La Laguna en dirección a El Sauzal cuando, a la altura de Los Rodeos, observó cómo el vehículo que circulaba delante de ella comenzaba a frenar hasta detenerse. Segundos después descubrió el motivo: un coche avanzaba en sentido contrario por la autopista, en dirección a Santa Cruz de Tenerife.
“Iba hablando con mi madre, hasta que en un momento el coche de adelante y yo nos detenemos y nos quedamos bloqueadas, cuando me doy cuenta de que viene un coche en sentido contrario”, explica la afectada en su testimonio publicado en TikTok.
La conductora reconoce que la situación le provocó un enorme sobresalto, especialmente por lo inesperado del encuentro con un vehículo que circulaba en dirección contraria al tráfico.
“El susto y los nervios fue una locura. Llamé al momento al 112“, asegura Berlin, quien explica que el coche continuaba avanzando hacia Santa Cruz de Tenerife.
Termina su relato expresando su preocupación por las posibles consecuencias del incidente: “Yo espero que no haya pasado nada. Es la primera vez en mi vida que me sucede algo así”.
Un kamikaze de 83 años interceptado en Chamberí
El episodio se produjo durante la mañana de este domingo, minutos después de las 9.30 horas, cuando se detectó la presencia de un vehículo que circulaba en sentido contrario por la TF-5, una de las principales vías de comunicación de Tenerife.
La situación obligó a activar un dispositivo policial conjunto en el que participaron agentes de la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife, ante el grave peligro que suponía para los usuarios de la autopista.
Finalmente, los agentes consiguieron interceptar al conductor, un hombre de 83 años, a la altura de Chamberí, poniendo fin a su recorrido en dirección contraria.
Pese al riesgo que supuso el incidente y los momentos de tensión vividos por conductores como Berlin, no se registraron heridos.