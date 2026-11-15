Interceptan a un kamikaze que conducía en sentido contrario por la TF-5

Un conductor kamikaze de 83 años ha sido interceptado durante la mañana de este domingo, 15 de noviembre, después de circular en sentido contrario por la autopista del norte de Tenerife (TF-5), poniendo en grave peligro la seguridad del resto de usuarios de la vía.
Los hechos se produjeron minutos después de las 9.30 horas, cuando se detectó la presencia de un vehículo que avanzaba en dirección contraria al tráfico en la TF-5, en la zona de sentido norte.
Ante la peligrosidad de la situación, se puso en marcha un dispositivo policial conjunto en el que participaron agentes de la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife.
La intervención permitió finalmente interceptar al conductor a la altura de Chamberí, evitando que continuara circulando en dirección contraria por la autopista.
Pese al evidente riesgo que supuso el incidente para los demás conductores, no se registraron heridos, por lo que el suceso se saldó sin daños personales.
Por el momento, no han trascendido las circunstancias que llevaron al hombre de 83 años a incorporarse o circular en sentido contrario por la TF-5.
La actuación coordinada de los tres cuerpos policiales permitió poner fin a una situación de especial peligro en una de las principales vías de comunicación de Tenerife.