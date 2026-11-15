El tráfico colapsa en Santa Cruz al coincidir la Media Maratón con el fútbol y alta siniestralidad en los accesos

Circular en Santa Cruz de Tenerife con un vehículo rodado se ha convertido esta mañana en toda una odisea dado el enorme atasco que ha generado la coincidencia de varios actos con participación masiva junto a una alta siniestralidad en las vías que dan acceso a la capital.
Son cientos los conductores afectados por las retenciones derivadas de los inevitables y anunciados cortes de tráfico a cuenta de la celebración de la XII Media Maratón de Santa Cruz de Tenerife con la celebración de un partido único en la centenaria historia del CD Tenerife, dado que en la previa del mismo se ha celebrado un sentido homenaje por el fallecimiento del deportista Jesús de Miguel en el reencuentro del equipo representativo con su afición tras el trágico suceso que le costó la vida al delantero a consecuencia de la temeraria e imprudente agresión sufrida por parte del parte del portero del FC Andorra, Jesús Owono.
Hay que tener en cuenta que esta jornada ya se complicó extraordinariamente desde primera hora de la mañana en lo que respecta a la seguridad vial, especialmente porque minutos antes de las ocho falleció un motorista en la TF-1 dirección Santa Cruz a la altura de Radazul en un accidente que colapsó dicha vía a esa altura durante más de dos horas, frustrando así los buenos propósitos a los más previsores que llegaban desde el Sur.
Para colmo, minutos después de las 9:30 horas hubo que interceptar a la altura de Chamberí a un conductor de 83 años que circulaba por dirección contraria en la salida de la TF-5 dirección Norte, aunque felizmente no hubo que registrar víctimas.
Desde la Policía Local capitalina ya se informó que a estas horas ya se abrió al tráfico el eje entre calle José Emilio García Gómez, Áurea Díaz Flores, La Salle, Galcerán, Plaza Weyler, Méndez Núñez. tras el final de la Media Maratón, al igual que en la entrada por avenida de la Constitución hasta la de Tres de Mayo.