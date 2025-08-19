Persecución en la carretera más peligrosa de Tenerife: la policía ‘caza’ a un hombre que se saltó un control

Agentes de la Policía Local de Arona detuvieron el pasado fin de semana a un hombre que se había dado a la fuga en su vehículos tras colisionar con otros turismos.
Sucedió en la carretera TF-66, la considerara como carretera más peligrosa de Tenerife, cuando los agentes recibieron el aviso de que un hombre había chocado con dos vehículos en Los Cristianos dándose luego a la fuga.
La Policía Local de Arona logró detener al hombre tras la persecución, dando este positivo en el test de alcoholemia con un 1.45 mg/l .
En la misma publicación de Instagram en el que han narrado los hechos, los propios agentes piden “perdón” a la ciudadanía: “Pedimos disculpas a los vecinos/as del municipio así como visitantes en estas fechas de verano si en ocasiones no podemos atender todas sus demandas, debido a la escasez de personal que mantenemos y que en muchas situaciones provoca que los compañeros/as estén saturados”.
La persecución, en la carretera más peligrosa de Tenerife
La TF‑66, especialmente entre los kilómetros 1 y 9, en la zona de Guaza (Arona, Tenerife), ha sido identificada como el tercer tramo más peligroso de España para efectuar adelantamientos en carretera convenciona.
Entre los años 2013 y 2022, este tramo de la TF-66 registró un total de seis accidentes con víctimas, que dejaron 3 fallecidos, 7 heridos graves y 2 heridos leves.