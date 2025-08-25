Informaciones clave destapan la operación Calcetines en Canarias

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 35 años en Lanzarote como presunto autor de un delito de tráfico de sustancias estupefacientes, en el marco de la operación “Calcetines” desarrollada en Playa Blanca, municipio de Yaiza.
La investigación comenzó tras recibir diversas informaciones sobre un presunto movimiento de compraventa de drogas en la zona, tanto al por mayor como al por menor.
Durante la operación, los agentes del Área de Investigación del Puesto Principal de Yaiza identificaron lo que se conoce como “un pase” de droga, lo que permitió proceder a la detención del presunto vendedor el pasado 13 de agosto.
Posteriormente, y con autorización del Juzgado de Instrucción número 3 de Arrecife, la Guardia Civil realizó un registro en la vivienda y en el vehículo del detenido, hallando una importante cantidad de sustancias ilícitas y material para su distribución.
Entre el material incautado, encontraron un kilogramo de cocaína de gran pureza, 500 gramos de cocaína mezclada y 500 gramos de sustancia de corte, 200 gramos de hachís, pastillas de éxtasis, dosis de LSD y una cantidad considerable de Rivotril (benzodiacepinas).
Asimismo, requisaron utensilios de dosificación, básculas de precisión y material de empaquetado y más de 7.000 euros en efectivo, presuntamente procedentes de la venta de drogas.
El detenido pasó a disposición judicial el mismo día de su arresto y el Juzgado de Instrucción número 3 de Arrecife decretó su ingreso provisional en prisión.