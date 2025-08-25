La Guardia Civil, atónita ante un robo de más de 1.000 euros en una finca de Tenerife: “Llevaban un objeto contundente”

La Guardia Civil investiga a un hombre de 40 años y una mujer de 32 por presuntamente el robo de maquinaria agrícola y herramientas en una finca de Tacoronte dedicada a la producción de árboles frutales.
Entre el material sustraído figuran dos motocultores y diversas herramientas (martillos, destornilladores, tenazas) valoradas en más de 1.000 euros, detallan fuentes del instituto armado.
Hay una tercera persona investigada, un hombre, en este caso como presunto autor de un delito de receptación, pues compró uno de los motocultores robados a un precio muy inferior al valor de mercado.
Así cometieron el robo
Agentes del equipo ROCA, especializado en la investigación de robos agrícolas y ganaderos, constataron que los investigados eran vecinos de la zona y tenían controlados los accesos a la finca.
Para acceder a la finca, de 1.500 metros cuadrados, escalaron el vallado y accedieron a un cuarto de aperos apalancando una ventana y una puerta de acceso con un objeto contundente.
La Guardia Civil logró identificar, localizar e investigar a los presuntos autores del robo, y recuperó las herramientas sustraídas, que han sido entregadas a su legítimo propietario.
Las diligencias han sido entregadas en el Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de La Laguna.