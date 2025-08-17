“Estamos desesperados”: vecinos de una calle de Santa Cruz estallan por “más de 30” robos en sus coches

Dicen que ocurren en todo el barrio pero, especialmente, en una calle. Vecinos de Santa Cruz de Tenerife se muestran “hartos y desesperados” por los robos que tienen que sufrir en sus vehículos y ruegan una solución.
“La situación es preocupante, ya que los robos se están produciendo de manera constante, incluso en edificios privados, en sus parkings y en las calles”, señalan vecinos de la calle Emilio Serra Rus, en la Cuesta Piedra, una de las zonas más habitadas de Santa Cruz de Tenerife.
Reconocen que es algo que va en aumento en la zona pero que se da, sobre todo, en la citada vía.
Cómo roban en esta calle de Santa Cruz
Estos vecinos indican que el modus operandi es similar en todas las ocasiones: “La modalidad es siempre la misma: rompen los cristales de los vehículos y se llevan el interior. En los últimos meses, hemos contabilizado más de 30 coches afectados”.
Destacan que han contactado con la Policía Nacional pero que, por desgracia “los robos continúan” por lo que ruegan por que se tomen “medidas más efectivas”.