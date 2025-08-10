Paco Osuna trae a la Isla su ‘Now here’ en septiembre

Now here, de Paco Osuna, aterriza el 6 de septiembre (15.00-00.00 horas) por primera vez en las Islas de la mano de Mappa Festival, protagonizando un crossover destinado a convertirse “en un hito en la historia cultural del Archipiélago”, según afirman sus impulsores. El Siam Park del sur de Tenerife, en Costa Adeje, se transformará en el epicentro de una de las experiencias de clubbing “más inmersivas y respetadas del panorama internacional”.
Now here es un espacio curado y liderado personalmente por Paco Osuna, uno de los artistas más influyentes de la escena techno mundial, donde la música y el momento presente son los únicos protagonistas. Su propio nombre es una declaración de intenciones: vivir el aquí y ahora, desconectarse de todo lo demás y entregarse al ritmo de la pista de baile sin artificios ni distracciones.
La concepción de Now here es simple pero poderosa: que la gente se olvide de todo lo que no sea el momento. Sentir la música de forma pura, conectar con uno mismo y con la energía del público. Esta es la visión artística de Paco Osuna, que ya ha dejado huella en escenarios de referencia como Hï Ibiza.
Osuna no solo actúa como dj principal, sino que ejerce de curador de todo el line-up, eligiendo a los artistas que complementan su visión sonora. Para la cita en Tenerife, el cartel está compuesto por Ilario Alicante, Melanie Ribbe, De la Swing, Ariel Rodz y Alex Wellmann, todos ellos seleccionados por su conexión con la esencia del proyecto. El estilo musical será también fiel al ADN Now here: techno y tech-house dinámico, energético. Un sonido atemporal, pensado para la pista de baile.
CLUB ROOM
La residencia de este concepto en la sala Club Room de Hï Ibiza lo ha consolidado como una de las propuestas más respetadas y deseadas de la isla y, por lo tanto, “se sitúa en la cúspide de la electrónica internacional”. La sala, votada repetidamente como el mejor club del mundo, ha sido el hogar donde Paco Osuna ha moldeado y perfeccionado la esencia Now here, llevándola ahora a nuevos escenarios con la misma exigencia de calidad.
Las entradas para disfrutar la experiencia están disponibles en el sitio web del Mappa: www.mappafestival.com. La cita del 6 de septiembre en Tenerife “promete ser un hito para los amantes de la música electrónica más pura, un evento que no entiende de modas y donde el único objetivo es vivir el ahora”, aseguran sus promotores.