Productoras chilenas llegan a Conecta Fiction con una apuesta diversa y actual

La delegación nacional estará integrada por las productoras chilenas DeCulto, CUBHO Audiovisual y Mazal, que presentarán proyectos de ficción con identidad autoral, proyección internacional y temáticas contemporáneas.
La participación de DeCulto y CUBHO Audiovisual cuenta con financiamiento del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, a través de su programa de apoyo a la participación en mercados internacionales. A ello se suma el apoyo estratégico de ProChile.
Desde la Asociación de Productores de Cine y Televisión de Chile, su presidente Diego Rougier destacó el valor que tienen estas instancias para el desarrollo internacional de la industria audiovisual chilena. “Mercados como Conecta Fiction permiten que los proyectos chilenos construyan relaciones de largo plazo con socios internacionales, encuentren nuevas oportunidades de circulación y amplíen sus posibilidades de financiamiento. La continuidad de Chile en este espacio refleja un trabajo sostenido de internacionalización que las productoras nacionales vienen desarrollando desde hace años”.
Entre los proyectos destacados de la delegación se encuentra El Internacional (The Craft of Thieves), serie de drama y thriller desarrollada por DeCulto y dirigida por Hernán Caffiero. Actualmente en desarrollo y búsqueda de coproducción internacional, la historia sigue a Ronald y Laucha, dos amigos que viajan a Europa para convertirse en ladrones internacionales, pero cuya relación se fractura en medio de una guerra criminal que los obliga a regresar a Chile.
La productora también presentará Raza Brava, serie de ficción en etapa de distribución que aborda el mundo de las barras bravas y la violencia heredada de la dictadura en Chile. El proyecto retrata la historia de dos amigos que crecen dentro de la Garra Blanca hasta convertirse en líderes enfrentados por el poder y la traición.
Por su parte, CUBHO Audiovisual llegará al mercado con Aquí Me Bajo Yo (My Last Stand), largometraje dirigido por Matías Bize y producido por Isidora Fajardo. El proyecto, actualmente en desarrollo y búsqueda de financiamiento, explora el reencuentro entre tres generaciones de una familia durante una noche marcada por la culpa, el dolor y la posibilidad de reconciliación.
En tanto, Mazal presentará Intensas (Ser o no ser), serie de drama y comedia que aborda el debate sobre la maternidad desde la amistad de dos mujeres cercanas a los 40 años, enfrentadas a decisiones vitales opuestas. El proyecto se encuentra en etapa de escritura y búsqueda de financiamiento. La delegación chilena realizará un desayuno de presentación de sus proyectos CinemaChile Inside Content el miércoles 27 de mayo.