‘Phe Gallery’ abre sus puertas en el espacio cultural del Castillo de San Felipe, en Puerto de la Cruz

Phe Gallery inauguró este viernes su octava edición para plantear un diálogo sobre la situación ambiental de Canarias. La propuesta artística de Phe Festival es el primer encuentro oficial de la décima entrega de la cita musical que se celebrará en Puerto de la Cruz el 5 y el 6 de septiembre.
Un total de 18 artistas emergentes del Archipiélago exponen su obra hasta el 7 de septiembre en el Castillo de San Felipe de la ciudad turística. En concreto, Rubén Guedes, Elena Casanova, Marina Valls, Elizabeta Elisheva Povilaite, Marina Sunyer, Ventura Martín, Rosa P. Almeida, Davi Kabaro, Suturadas, Belén Santiago, Irene Suárez, Tania García García, Julia María Martín, Andrea Allgayer, densO, Adriana Fagundo, Darío Machín e Iguesïto.
El acto de apertura contó con la presencia del alcalde del portuense, Leopoldo Afonso, y la concejala de Cultura y Turismo, Desiré Torres; Cristóbal de la Rosa, director general de Innovación Cultural e Industrias Creativas del Ejecutivo autonómico; José Carlos Acha, consejero insular de Cultura; Sabina Cuesta, gestora del área de Educación, Patrimonio y Programación Musical de la Fundación CajaCanarias, y Beatriz Roca, comisaria de la exposición.