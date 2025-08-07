‘Phe Gallery’ propone desde este viernes una reflexión sobre el medio ambiente

Phe Gallery abre mañana viernes un diálogo sobre la situación ambiental de Canarias. La propuesta más vanguardista del Phe Festival se posiciona en Puerto de la Cruz como laboratorio de pensamiento visual, donde el arte es una herramienta de observación crítica, poética y política. Phe Gallery “busca activar nuevas miradas sobre el presente insular, desde una generación de artistas que ensayan formas de adaptación, cuidado y cuestionamiento”, explica su comisaria, Beatriz Roca.
La octava edición de la muestra artística se inaugura este viernes, a partir de las 20.00 horas, en el Castillo de San Felipe. El acto contará con la actuación en el dj set de Luishot & Vandala (Gran Canaria). Además, como parte del programa artístico, se incorpora la performance de Élida Dorta y Román Brito. El proyecto de Phe Festival reúne a 18 artistas emergentes de Canarias, en “una cartografía crítica sobre las tensiones que atraviesan nuestras Islas desde una sensibilidad profundamente contemporánea”, describe Roca.
Rubén Guedes, Elena Casanova, Marina Valls, Elizabeta Elisheva Povilaite, Marina Sunyer, Ventura Martín, Rosa P. Almeida, Davi Kabaro, Suturadas, Belén Santiago, Irene Suárez, Tania García García, Julia María Martín, Andrea Allgayer, densO, Adriana Fagundo, Darío Machín e Iguesïto son los artistas que conforman la edición de 2025 de Phe Gallery.
Roca expone que estos 18 creadores desarrollan sus prácticas artísticas en un diálogo que se basa en las complejidades de “habitar un territorio insular en plena transformación”. Este discurso se materializa en representaciones que van desde la instalación, el videoarte o la fotografía hasta el arte textil y el objeto encontrado.
LO FÍSICO, LO SIMBÓLICO
Phe Gallery se despliega “como un recorrido por paisajes físicos y simbólicos intervenidos por la crisis medioambiental, la presión del turismo de masas y la creciente fragilidad de los ecosistemas locales. El espacio histórico -el Castillo de San Felipe- se convierte así en un contenedor vivo de miradas que interpelan el presente insular desde lo sensorial, lo político y lo afectivo”, argumenta Beatriz Roca.
Partiendo de la experiencia local, en Phe Gallery las obras representadas abordan temáticas como la acumulación de residuos y el reciclaje, la sobreexplotación del litoral, la vulnerabilidad de la biología marina, la erosión del paisaje costero o las tensiones entre la industria turística y la sostenibilidad.