Nuevas pintadas en la playa de Las Teresitas: “El capital destruye el litoral”

La playa de Las Teresitas, en Santa Cruz de Tenerife, amaneció este sábado con varias pintadas de protesta en los muros de su entorno. Los mensajes, con lemas como “El capital destruye el litoral” o “No Hotel”, se dirigen contra el proyecto de construcción de un complejo hotelero en la zona.
Las imágenes fueron difundidas en redes sociales por el colectivo Amigos de Anaga, que desde hace años se ha mostrado crítico con los planes de transformación urbanística en este enclave costero de la capital.
Un hotel de cinco estrellas en el planeamiento
El proyecto, impulsado por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en colaboración con la empresa pública Gestur, forma parte del plan especial diseñado para reordenar el frente litoral de Las Teresitas. La iniciativa contempla la construcción de un hotel de cinco estrellas en terrenos de titularidad municipal, fuera del dominio público marítimo-terrestre, con el objetivo de diversificar la oferta alojativa y convertir el entorno en un polo turístico de alto nivel.
El futuro establecimiento ocupará el espacio que en el planeamiento anterior estaba destinado a un aparcamiento disuasorio y se levantará en una plataforma a distinta cota del paseo marítimo para facilitar su integración paisajística. Según el Ayuntamiento, el diseño deberá incorporar zonas verdes, espacios abiertos y una arquitectura respetuosa con el entorno natural y cultural.
Turismo urbano y sostenibilidad
Desde el consistorio se defiende que el proyecto responde al auge del turismo urbano en Santa Cruz y que permitirá generar empleo local y dinamizar la economía, bajo criterios de sostenibilidad. El plan también incluye mejoras en los accesos a la playa, ampliación de espacios peatonales y un refuerzo del transporte público para garantizar la movilidad sostenible.
El Ayuntamiento insiste en que la actuación se ajusta al Plan General de Ordenación (PGO) y cumple con la legalidad urbanística vigente, buscando un modelo de turismo “equilibrado” que evite la masificación.
Divisiones en la opinión pública
Mientras el sector turístico valora positivamente la iniciativa, colectivos vecinales y ecologistas expresan su rechazo, como reflejan las pintadas aparecidas este sábado. Para estos grupos, la construcción del hotel supone una amenaza para el carácter natural y social de Las Teresitas, uno de los espacios más emblemáticos de Santa Cruz.