Esto le pasa a tu cuerpo si te comes un plátano de Canarias para desayunar cada día

El plátano de Canarias, una de las frutas más representativas del Archipiélago, destaca por su versatilidad en la cocina. Puede disfrutarse en batidos, postres, bizcochos, salsas o simplemente al natural, y es habitual encontrarlo en el desayuno gracias a su practicidad y precio accesible. Sin embargo, surge la duda: ¿es realmente una opción adecuada para empezar el día?
La Fundación Española de Nutrición (FEN) señala que este fruto tropical, cultivado en las islas Canarias, aporta un bajo contenido de proteínas (1,2%) y grasas (0,3%), aunque en proporción algo mayor que otras frutas. Su principal componente son los hidratos de carbono (20%), que en el plátano verde se presentan en forma de almidón. A medida que madura, ese almidón se transforma en azúcares sencillos —sacarosa, glucosa y fructosa—, lo que facilita su digestión.
Conviene matizar que el consumo de plátano verde puede ocasionar indigestión, gases o dispepsias debido a su elevado nivel de almidón. En cambio, cuando está en su punto de maduración, se convierte en un alimento nutritivo, digestivo y beneficioso para la salud intestinal, ya que contiene inulina y fructo-oligosacáridos con efecto prebiótico.
Aporte nutricional del plátano de Canarias
De acuerdo con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), el plátano de Canarias es rico en potasio, fibra y vitaminas C y B6. Sus azúcares naturales y carbohidratos lo convierten en una fuente rápida de energía, algo útil por la mañana. No obstante, en personas con diabetes tipo 2, puede provocar picos de glucemia seguidos de descensos bruscos, tal como reflejan investigaciones sobre regulación del azúcar en sangre.
Por su facilidad de transporte y su aporte energético inmediato, sigue siendo una de las frutas preferidas para desayunar. Aun así, los especialistas recomiendan acompañarlo con otros alimentos que aporten proteínas y grasas saludables, como yogur natural, frutos secos o huevos, para mejorar la saciedad y mantener estable el nivel de glucosa. Estudios publicados en revistas como Appetite y Advances in Nutrition confirman que los desayunos equilibrados, que combinan fibra, carbohidratos de calidad, proteínas y grasas saludables, favorecen el control del apetito y la salud metabólica.
Beneficios adicionales
El plátano de Canarias contribuye a la salud digestiva gracias a su fibra, que ayuda a la regularidad intestinal y a la sensación de saciedad. En el caso de los plátanos verdes, su almidón resistente también beneficia la microbiota, aunque puede generar molestias digestivas en algunas personas.
En definitiva, el plátano de Canarias es un alimento rico en nutrientes esenciales que favorece el equilibrio de líquidos, la función muscular y el sistema inmunitario. Integrado en un desayuno variado y equilibrado, constituye una elección saludable y deliciosa para empezar el día con energía.