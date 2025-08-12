El pueblo más alto de Canarias está en Tenerife y guarda un viñedo único en Europa

¿Sabías que el pueblo más alto de Canarias no está en Gran Canaria, ni en Lanzarote, ni en Fuerteventura, sino en Tenerife? Aunque las Islas cuentan con municipios reconocidos por su belleza como Tejeda, Teguise o Betancuria, el que ostenta el récord de altitud se encuentra en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, en plena isla del Teide: Vilaflor de Chasna.
Un municipio único en el sur de Tenerife
Vilaflor de Chasna es un enclave rural situado en las medianías del sur de la isla, a 1.500 metros sobre el nivel del mar. Con una superficie de 56,26 km², es también uno de los municipios más altos de España. Limita con La Orotava, Arona, Granadilla de Abona, San Miguel y Adeje, y se caracteriza por su entorno natural rodeado de pinares, su cercanía al Parque Nacional del Teide y sus calles empedradas con casas tradicionales.
La economía local se ha desarrollado históricamente gracias al cultivo de papas, vides y almendros, favorecidos por la calidad de sus tierras volcánicas y aguas. De hecho, aquí se encuentra el viñedo más alto de Europa, que alcanza los 1.600 metros de altitud, lo que aporta a sus vinos un carácter y calidad excepcionales.
La altitud de la uva (entre 1.100 y 1.500 metros) y su adaptación a la zona de tierras negras, otorgan un plus de calidad a este producto y lo dota de una gran competitividad en el mercado, es por ello que los últimos años se ha difundido notoriamente el cultivo de la vid en el municipio.
Historia, patrimonio y tradición del pueblo más alto de Canarias
Uno de los lugares más emblemáticos de Vilaflor de Chasna es la Casa Inglesa, construida en el siglo XIX junto a los cipreses de la plaza de la iglesia de San Pedro Apóstol. Fue residencia de la británica Mary Edwards y del reverendo Thomas Gifford Nash, y hoy en día funciona como casa parroquial.
Este municipio también tiene un importante valor histórico para Canarias, ya que en 1626 nació aquí el Santo Hermano Pedro, el primer santo canario y evangelizador en Guatemala.
Otros pueblos de gran altitud en España
Aunque Vilaflor de Chasna es el pueblo más alto de Canarias, en España existen otras localidades que destacan por su altitud:
- Pradollano (Granada, Andalucía): 2.078 metros
- Valdelinares (Teruel, Aragón): 1.695 metros
- La Herguijuela (Ávila, Castilla y León): 1.602 metros
- Griegos (Teruel, Aragón): 1.601 metros
- Gúdar (Teruel, Aragón): 1.581 metros
- Bronchales (Teruel, Aragón): 1.569 metros
- Cerler (Huesca, Aragón): 1.540 metros
- Meranges (Gerona, Cataluña): 1.539 metros
- Hoyos de Miguel Muñoz (Ávila, Castilla y León): 1.534 metros
- Navarredonda de Gredos (Ávila, Castilla y León): 1.523 metros
Cómo llegar a Vilaflor de Chasna
Para visitar el pueblo más alto de Canarias, si sales desde Santa Cruz de Tenerife o San Cristóbal de La Laguna, debes tomar la TF-1 (Autopista del Sur) y salir por la salida 62, que conecta con la carretera TF-65.
En transporte público, las líneas de guagua 482, 419 y 342 llegan hasta el municipio.