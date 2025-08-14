El 15 de agosto, Día de la Asunción de la Virgen, es una de las fechas festivas más significativas del año, en la que muchos aprovechan para irse de puente, en especial este año al caer viernes.
Son pocos los establecimientos que permanecen abiertos al público al ser un festivo con categoría nacional. Entonces, ¿qué abre en Tenerife?
El 15 de agosto es un festivo “no sustituible”, es decir, no puede ser cambiado ni modificado por parte de las comunidades autónomas, que mueven sus días no lectivos en función de su propio calendario laboral.
Según la Orden del 27 de junio de 2011 de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, en las consideradas Zonas de Gran afluencia turística, los establecimientos comerciales que se encuentren en su interior tienen plena libertad para determinar los días y horas en que permanecerán abiertos al público.
Para el sector de la restauración, admite que el horario de cierre de las terrazas se incremente en una hora con respecto al resto del territorio municipal, tanto en invierno como en periodo estival.
¿QUÉ ABRE EL 15 DE AGOSTO EN TENERIFE?
Además de profesionales sanitarios, policías, bomberos o agentes de seguridad privada, otros trabajadores acudirán a su puesto de trabajo el 15 de agosto.
Farmacias de guardia. Mantienen servicio aquellas farmacias de guardia, así como aquellas que, anuncian, abren los 365 días del año. Puedes consultar el listado completo, por municipio, aquí.
Panaderías. Las últimas franquicias que han surgido en la Isla, como El horno de pan o El rincón del pan volverán a abrir sus puertas en Tenerife el 15 de agosto. Lo hacen también pequeños establecimientos dedicados a la venta de pan y derivados.
Tiendas 24 horas. Estas tiendas, que son pequeños supermercados, también abren sus puertas. Lo hacen, generalmente, en horario habitual.
Bares y cafeterías. A elección de los propietarios, aprovechando que, al ser festivo la afluencia a restaurantes se incrementa, todos aquellos establecimientos dedicados a la restauración decidirán si abren o no en este día festivo.
Gasolineras. Es un caso similar a las farmacias. No abren todas, pero muchas ofrecen sus servicios en un día en el que pocos comercios abren sus puertas. Lo mejor es consultar cuáles atienden al público este 15 de agosto.
Centros comerciales. En las consideradas Zonas de Gran afluencia turística, centros comerciales como el Siam Mall o Rosa Center, en el sur de la Isla, o el Centro Comercial Martiánez, en el Puerto de la Cruz, abren casi todos los días del año.
Supermercados. Similar al caso de centros comerciales, algunos establecimientos, sobre todo de zonas turísticas, abrirán sus puertas, aunque la mayoría de cadenas ha anunciado que no lo harán este 15 de agosto.
Lo más conveniente es buscar la información actualizada (y puntual) en sus webs.