Rafa Sánchez viene en septiembre a Canarias con la gira ‘Sildavia 2025’

Con más de tres decenios de éxitos musicales que se han convertido en el himno de múltiples generaciones, el cantante Rafa Sánchez, emblemática voz del grupo La Unión, visitará el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria para ofrecer un concierto dentro de su Sildavia Tour 2025. La actuación tendrá lugar el 11 de septiembre, a partir de las 20.00 horas.
El artista madrileño interpretará algunas de las canciones más conocidas de su trayectoria, como Lobo hombre en París, Maracaibo o Más y más, pero además dará a conocer nuevas composiciones. Producido por Encaro Factory y el Auditorio Alfredo Kraus, las localidades para el concierto pueden adquirirse a través del sitio web del espacio escénico, auditorioalfredokraus.es, así como en su taquilla, de lunes a viernes, de 16.00 a 21.00 horas, y en la del Teatro Pérez Galdós, de 10.00 a 13.00 horas, los mismos días.
Sildavia, tema que da nombre a la gira, es una composición con la que La Unión obtuvo gran éxito en su primer trabajo discográfico, Mil siluetas, publicado en 1984. El título alude al país ficticio de Las aventuras de Tintín (Syldavia aparece en cinco de los álbumes del célebre personaje de historieta creado por Hergé), lo que Rafa Sánchez convierte en un símbolo de una nueva etapa, en la que se enmarca esta gira que ofrece un viaje emocional y un refugio.
Junto a La Unión, Rafa Sánchez publicó una veintena de discos, de los que se han vendido más de dos millones de copias. Tras la disolución definitiva de la banda, emprendió una nueva etapa en solitario, impulsado por la introspección que le brindó la pandemia y el deseo de reencontrarse con la pasión que lo llevó a dejar la arquitectura por la música. En este tiempo ha lanzado los temas Vampiros, Vístete princesa y Una vez y otra más, y el álbum Rafa Sánchez en concierto.