Rescatan en estado crítico a un hombre en la costa del sur de Tenerife

Un hombre ha sido rescatado este jueves del mar, entre Playa Fañabé y Playa del Duque, en el municipio tinerfeño de Adeje, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias.
En torno a las 17.30 horas se recibieron varias alertas en las que se informaba de que una persona se encontraba en apuros en el mar. De inmediato, se activaron los recursos de emergencia necesarios.
El afectado fue rescatado por una embarcación particular y trasladado a tierra. En ese momento se encontraba en parada cardiorrespiratoria, por lo que se iniciaron maniobras de reanimación hasta la llegada del personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC).
El equipo sanitario, a bordo de una ambulancia medicalizada, aplicó maniobras básicas y avanzadas, logrando revertir la parada.
Tras ser estabilizado, el hombre fue trasladado al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, donde ingresó en estado crítico.