Rescatan en helicóptero a una menor tras sufrir un síncope por el calor en Canarias

La alerta precisó que no podría ser evacuada por medios terrestres
Helicóptero del GES. 112 Canarias
El Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) del Gobierno de Canarias ha rescatado este tarde a una joven de 17 años que sufrió un síncope en una zona de difícil acceso en Morro Jable, municipio de Pájara, en Fuerteventura.

El incidente se produjo en torno a las 15:20 horas cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 recibió una alerta que informaba de que la menor necesitaba asistencia sanitaria y no podía ser evacuada por medios terrestres.

Ante esta situación, el 112 activó los recursos necesarios y un helicóptero del GES se desplazó al lugar. Los rescatadores accedieron hasta la afectada, le prestaron la primera asistencia y procedieron a su evacuación aérea hasta la helisuperficie del Hospital General de Fuerteventura.

Según la valoración del Servicio de Urgencias Canario (SUC), la joven presentaba problemas de salud relacionados con el calor y fue trasladada en estado moderado.

