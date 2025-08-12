Rescatan en helicóptero a una menor tras sufrir un síncope por el calor en Canarias

El Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) del Gobierno de Canarias ha rescatado este tarde a una joven de 17 años que sufrió un síncope en una zona de difícil acceso en Morro Jable, municipio de Pájara, en Fuerteventura.
El incidente se produjo en torno a las 15:20 horas cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 recibió una alerta que informaba de que la menor necesitaba asistencia sanitaria y no podía ser evacuada por medios terrestres.
Ante esta situación, el 112 activó los recursos necesarios y un helicóptero del GES se desplazó al lugar. Los rescatadores accedieron hasta la afectada, le prestaron la primera asistencia y procedieron a su evacuación aérea hasta la helisuperficie del Hospital General de Fuerteventura.
Según la valoración del Servicio de Urgencias Canario (SUC), la joven presentaba problemas de salud relacionados con el calor y fue trasladada en estado moderado.