Una mujer sufre un golpe de calor en un sendero en Canarias: la tuvieron que rescatar en helicóptero

El suceso ha tenido lugar poco después de las 14.00 horas
Helicóptero del GES. 112 Canarias
Una mujer ha sido rescatada en la tarde de este domingo tras presentar síntomas de un posible golpe de calor de carácter moderado en el sendero del Camino de Los Gracioseros, en el término municipal de Haría (Lanzarote), según informa el 112.

El suceso ha tenido lugar poco después de las 14.00 horas, cuando la sala operativa del 112 recibía una alerta en la que se informaba que una senderista había sufrido un golpe de calor.

Dada la dificultad del terreno se desplazó al lugar un helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES), cuyos rescatadores localizaron y rescataron a la afectada y, posteriormente, la trasladaron hasta la ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC).

Por su parte, la Policía Local realizó el atestado correspondiente.

