Un accidente en Anaga obliga a movilizar un rescate en helicóptero

Bomberos de Tenerife determinó que el rescate debía realizarse por vía aérea
Una joven de 24 años ha resultado herida este sábado mientras realizaba la ruta de Afur a Taborno, en la zona de Anaga, municipio de Santa Cruz de Tenerife. El incidente obligó a movilizar un operativo de rescate aéreo.

Según ha informado el Servicio de Urgencias Canario (SUC), la afectada presentaba un traumatismo en una extremidad inferior de carácter moderado en el momento inicial de la asistencia.

Por ello, fue evacuada en el helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) hasta el muelle de Santa Cruz de Tenerife y posteriormente trasladada en una ambulancia de soporte vital básico al Hospital Universitario de Canarias.

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió la alerta inicial, en la que se solicitaba asistencia para la senderista tras sufrir una caída que le impedía continuar la marcha. Desde el primer momento se activaron los recursos de emergencia necesarios.

El personal de Bomberos de Tenerife, presente en la sala operativa del 112, evaluó la ubicación de la afectada y determinó que el rescate debía realizarse por vía aérea.

En el operativo también intervinieron efectivos de la Policía Local, Policía Nacional, Protección Civil y Policía Portuaria.

