Rinôçérôse se suma al cartel del Phe Festival 2025

Rinôçérôse, la banda francesa que lideran Jean-Philippe Freu (guitarra) y Patrice Patou Carrié (bajo), se incorpora al cartel artístico de la décima edición de Phe Festival para el sábado 6 de septiembre en Puerto de la Cruz. Con un sonido característico en el que predomina el house con un pulso de guitarras y pinceladas de electro rock y funk, Rinôçérôse se suma al festival de la ciudad turística tras la cancelación del dúo belga 2manydjs, que ha suspendido su actuación, anunciada desde hace meses, por razones ajenas a la organización del Phe.
Con formato de banda al completo, Rinôçérôse llega a Tenerife de la mano de Phe Festival con la gira de presentación de su más reciente trabajo discográfico, Psychôanalisis, publicado en octubre del pasado año con su propio sello, Yeeess. En el concierto sonarán las nuevas composiciones junto a un ramillete de temas concebidos para la pista de baile. La actuación en Puerto de la Cruz es la tercera fecha que la banda tiene en agenda en la primera semana de septiembre, con conciertos previos en la sala But, en Madrid, el día 4, y el viernes 5 en el festival Ebrovisión, en Miranda de Ebro, Burgos.
ESCENARIO PRINCIPAL
La actuación de Rinôçérôse en Phe Festival está programada en el escenario principal junto a un elenco de artistas en el que figuran Judeline, Samuraï, Carlangas, Ganges y Nave Rota; así como las transiciones entre una y otra propuesta, que correrán a cargo de Coco DJ, Bobby Bob y Eva Olvido + MCR Selector.
Desde la organización señalan que será una segunda jornada de baile generoso, donde además de los franceses y resto de artistas, el público podrá disfrutar de los escenarios que presenta el nuevo espacio Phe Club, una apuesta por la cultura de clubes y la electrónica que ese día tendrá como protagonistas a Óptimo (Espacio), Alinka, Jaisiel, Vicky Morales, John Johnson, Indigo, Jajaja y Jessy La Ley, en el escenario Faro, y a Hi-Ki, Irtap, Sam Am, Bobby Bob, Ninf.a (live set) y Mascareño B2B Jalea, en el Deichmann.
Psychôanalisis, el nuevo álbum de Rinôçérôse, continúa una ecléctica producción, siempre orientada a la pista de baile, que deja títulos como Retrospective (1997), Installation Sonore (1999) -el disco que les reportó fama internacional-, Music Kills Me (2002), Schizophonia (2005), Futurinô (2009) y Angels and Demons (2017).