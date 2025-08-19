Sacrifican a una perra en Canarias: su dueña la tenía con cientos de larvas

La Guardia Civil, a través del SEPRONA de la Compañía de Vecindario, detuvo ayer a una persona como presunta autora de un delito de maltrato animal por omisión, después de que su perra tuviera que ser sacrificada debido al grave deterioro físico que presentaba a consecuencia del abandono y la falta de cuidados.
El caso se inició el pasado 16 de julio, cuando la Guardia Civil de Vecindario recibió una llamada anónima alertando de la situación de una perra que había sido trasladado en estado muy delicado a una clínica veterinaria de Carrizal.
Los profesionales constataron que el animal sufría lesiones irreversibles y optaron por la eutanasia humanitaria para evitarle mayor sufrimiento.
Grave infección por cientos de larvas
El informe veterinario, al que tuvo acceso el SEPRONA, refleja que la perra presentaba una deshidratación del 7%, además de una masa mamaria ulcerada que había provocado una infección interna severa.
La herida había sido colonizada por cientos de larvas de mosca común, que se desarrollaron durante al menos tres días, lo que agravó el estado del animal.
Durante la investigación, los agentes confirmaron que el deterioro del animal respondía a la ausencia de atención y cuidados por parte de su propietario. Finalmente, el detenido fue puesto a disposición judicial.
Las diligencias instruidas han sido remitidas al Juzgado de Guardia de Telde y a la Fiscalía de Medio Ambiente de Las Palmas, donde continuará el procedimiento legal correspondiente.
Colaboración ciudadana
La Guardia Civil recuerda que este tipo de delitos están penados por la legislación vigente y anima a la ciudadanía a denunciar cualquier situación de abandono, dejadez o maltrato animal a través de los canales oficiales, como el SEPRONA.
Para más información, la Oficina de Prensa de la Comandancia de la Guardia Civil de Las Palmas ha facilitado el teléfono 928 320 400, extensiones 1610181 y 1610182.