Sandra Izquierdo, alcaldesa de Tacoronte: “Quiero pensar que antes de finalizar el mandato se reanudarán las obras del centro de salud”

Lidera por primera vez un gobierno que además de los concejales de su partido, el PSOE, lo integran los ediles de Coalición Canaria (CC) y el Partido Popular (PP), quienes mantienen la honestidad y la lealtad, dos valores que Sandra Izquierdo considera fundamentales para poder sacar adelante la gestión diaria, no exenta de dificultades por la falta de personal que tiene el Ayuntamiento de Tacoronte.
Subraya que se presentó a un cargo público para mejorar la vida de los vecinos y por eso cree que hay que seguir impulsando los proyectos de anteriores mandatos, dado que la gestión no es solo para cuatro años, sino de cara al futuro. “Hay que interiorizar que estamos para servir a los demás y el interés general debe primar sobre todas las cosas”, recalca.
-¿Se puede decir que el gobierno tripartito goza de buena salud?
“Sí, porque todo está consensuado semanalmente y hay reuniones periódicas todos los martes para saber en qué estamos trabajando cada uno, ir todos a una, salir a la calle de manera unificada y descongestionar muchos expedientes, algunos estancados desde hace más de 30 años”.
-¿Cuáles son esos proyectos?
“La urbanización Karimar, por ejemplo, próxima a la zona de Guayonge, la del El Durazno, que también se está urbanizando y es una realidad que también se ha descongestionado en este mandato. Es un promotor que ha presentado un proyecto y se le ha dado el visto bueno para construir viviendas privadas y mejorar la parte urbanística. La vivienda, igual que la educación y la sanidad, son prioridades para este gobierno”.
-¿El grupo de gobierno tiene algún proyecto para construir vivienda pública, que es lo que reclama la ciudadanía?
“Ahora mismo estamos con los técnicos municipales buscando suelo disponible. Hay varios proyectos del Cabildo pero no podemos acogernos porque no tenemos suelo. Tenemos que afrontar esta realidad y solucionarla porque es una demanda y una prioridad para la ciudadanía”.
-¿Qué pasará con el camping de Mesa del Mar?
“Está ahí dormido y ojalá pudiéramos solucionarlo. Hemos tocado las puertas de la Dirección General de Costas porque estamos hablando de la playa de Mesa del Mar y hasta para poder limpiarla tenemos que pedir permiso, ya que no podemos actuar sin tener su conformidad. Además, hay denuncias de por medio que nos impiden tener respaldo legal para tener allí un restaurante, como estaba proyectado”.
-Hablando de Mesa del Mar, los vecinos de este núcleo costero y de El Pris se quejan del abandono de la zona durante todo el año. ¿En qué situación se encuentran? ¿Y la piscina?
“En el caso de la piscina, se va a demoler y entrará dentro del proyecto de la mejora del litoral, que es maravilloso y será una realidad antes de finalizar el mandato porque ya tenemos ficha económica. La natural la estamos limpiando de manera constante, se ha puesto escalera, barnizado la solera, se ha destinado personal para los baños y tenemos la Bandera Azul, que no te la regalan. Tenemos que mejorar, por supuesto, pero también hay muchas cosas positivas. Costas nos pone a veces muchas limitaciones y no podemos actuar”.
-Tacoronte ha sido noticia en el último año por los hurtos y robos. ¿Puede afirmar que es un municipio seguro y que los vecinos y vecinas pueden estar tranquilos de vivir allí?
“Por supuesto. Para decir que es un municipio inseguro necesito datos y los que ahora mismo manejamos de la Jefatura de la Policía y de la Guardia Civil no sostienen esa visión, sobre todo de la oposición, que nos las ha trasladado en preguntas y le hemos respondido con hechos y datos de ambas instituciones”.
-Pero no es solo una visión de la oposición. Hace un mes un grupo de vecinos sacó de una vivienda a personas que la estaban ocupando de manera ilegal…
“Son casos puntuales, como ese que ocurrió en San Juan y otro en Los Naranjeros y se solucionaron. En el primero actuaron los vecinos y en el segundo, las fuerzas de seguridad”.
-¿Se ha resuelto el problema con la Policía Local?
“Sigue estando el jefe accidental y estamos en proceso de aprobar la Relación de Puestos de Trabajo, que se llevará a Pleno. Eso permitirá tener todo el personal ordenado, estructurado, y remunerado como en otras instituciones”.
-Y en el caso de la Agrupación de Protección Civil, ¿en qué situación se encuentra tras destituir en abril a su jefe por reajuste?
“Hemos llevado un reglamento orgánico a pleno que este cuerpo de seguridad no tenía. Se aprobó, y lo hemos legalizado. Siempre pongo en valor esta entidad porque realiza un trabajo muy necesario. No hemos disuelto nada, le hemos dado la formalidad y la rigurosidad que requiere”.
-¿Se han apuntado más voluntarios o muchos se han ido como prevenían algunos exintegrantes?
“Los datos son maravillosos porque siguen estando los que estaban y además, se han sumado otras personas que se habían marchado por diferentes motivos y han vuelto. Ahora mismo el servicio está bien dotado de personal y se está equipando la sede con la infraestructura que se necesitan”.
-¿Cuál es su relación con los grupos de la oposición?
“No quiero crispación porque somos todos vecinos y vecinas, nos vemos en la calle. Ojalá que hagan una oposición dura para que activen al grupo de gobierno y no nos acomodemos, porque para eso tienen que estar, porque la ciudadanía también les transmite las cosas que están mal. Eso lo tengo clarísimo, pero lo que no tolero es la mentira, tenemos los despachos abiertos y los expedientes a su disposición porque están en su derecho de consultarlos”.
-La ampliación del centro de salud es un proyecto que lleva enquistado varios mandatos, ¿confía en sacarlo adelante?
“La verdad es que sí, porque ya tenemos datos tras las reuniones con el gerente de Atención Primaria y la consejera de Sanidad. Estamos en supervisión técnica para su ampliación, tenemos que licitar otra vez el contrato y quiero pensar que antes de finalizar el mandato se reanudarán las obras. A veces me da un poco de miedo decir una fecha exacta, pero sí que estamos trabajando para que este proyecto sea una realidad junto con plataformas que se han agrupado y nos apoyan, quienes a su vez se están reuniendo de manera independiente con el gerente de Atención Primaria y los diferentes partidos políticos en todas las instituciones para seguir haciendo presión y que cumplan con los plazos que nos están transmitiendo”.
-Durante la campaña electoral usted demandaba este proyecto, ahora que está en el Gobierno, ¿por qué cuesta tanto que se concrete?
“El proyecto es del Gobierno de Canarias, a nosotros como Ayuntamiento nos han exigido que ejecutemos las obras de saneamiento y una de Unelco, pero con esta última nos paramos porque querían poner unas torretas y unos cables que se vieran por fuera y pedimos que se soterren. Estamos cumpliendo nuestra parte para que la ampliación siga adelante, pero la obra en sí depende del Gobierno regional. A veces la burocracia nos ata mucho, y sobre todo si hay varias administraciones implicadas”.
-¿Se ha conseguido erradicar la plaga de la termita subterránea?
“Al principio teníamos el problema que faltaba financiación, y ahora la tenemos, y eso es clave, porque sin contar con recursos económicos resulta imposible contener esta plaga. Y también le digo, está controlada, no erradicada”.
-Este municipio tiene un grave problema con la basura y prueba de ello es que se ven a diario contenedores desbordados, con residuos que no corresponden a su color e incluso roedores. ¿Hay conciencia ciudadana?
“Como presidenta de la Mancomunidad, estamos mejorando el servicio de recogida de residuos y también la limpieza viaria. Pero es cierto que no podemos entrar en la educación de cada persona, aunque todos queremos un municipio limpio y con buenos servicios. Nos hemos visto con un contrato muy precario de limpieza viaria pero estamos buscando soluciones, que es lo que quiere la ciudadanía. Son doce personas y media para limpiar todo el municipio y eso es imposible, sobre todo, cuando hay fiestas. Por lo tanto, se hará una modificación del contrato para que haya más operarios en la calle y también habrá un grupo de poda”.
-¿Cuál es el principal problema del municipio?
“La limpieza. Un municipio limpio y ordenado para mí es fundamental, es la prioridad que hay que darle a los ciudadanos”.
-¿Y el paro dejó de serlo?
“Con los proyectos que se han sacado desde el área de Desarrollo Local las cifras de desempleo han bajado bastante. Tenemos muchos proyectos de formación, con titulación que permiten afrontar cualquier puesto de trabajo”.
-¿Cuándo habrá un proyecto real que permita impulsar el Mercado Municipal de La Estación?
“Tenemos tanta falta de personal que cuesta mucho sacar a licitación los locales del Mercado Municipal de La Estación. Necesita un trabajo significativo en cuanto a la gestión y técnicos que lo impulsen. Ahora mismo no se puede optar a ningún local porque hay que hacer una licitación, pero también se necesita darle un cambio, otra imagen y ver a qué actividad económica se quiere dedicar. Tenemos que licitar todos los espacios municipales, desde las cantinas de los centros sociales hasta el mercado, y para hacerlo, es necesario contar con personal suficiente”.
-¿Y la plaza del mismo nombre ya está disponible como espacio cultural y lúdico?
“Sí, ese ha sido un triunfo de este equipo de gobierno, porque estaba cerrada y no tenía licencia de obra. La hemos puesto a funcionar completamente y ya se han organizado varios actos, como las jornadas de inteligencia artifical”.
-En términos generales, ¿qué balance hace de la gestión?
“En este mandato hemos conseguido la estabilización del personal laboral; hemos aprobado dos presupuestos y hemos reducido el periodo medio de pago a proveedores. En materia de educación se han aumentado las becas, y respecto al empleo, se ha reducido el paro a menos de 2.000 personas. Se han aumentado los efectivos policiales y se han realizado obras de saneamiento y alumbrado, por citar algunos logros”.
-Entró casi por casualidad a la política local y se convirtió en la primera alcaldesa del municipio. ¿Le gustaría volver a presentarse dentro de dos años?
“Yo no soy egocentrista, por lo tanto, no es si yo quiero, sino si quiere mi partido”.
-¿Pero usted quiere o no?
“Sí, me gusta, me encantan las personas y trabajar con ellas. Y construir todo lo que sea positivo”.
-Al culminar su mandato, ¿cuál sería la noticia que más le gustaría dar como alcaldesa?
“Que Tacoronte está limpio, ordenado, con un Ayuntamiento dotado de personal para que la gente se sienta orgullosa de la gestión que hemos hecho, trabajando bien y haciéndolo en equipo”.