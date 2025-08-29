Santa Cruz de La Palma enfila el último tercio del año con más de 70 propuestas

El Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma afronta el último tercio del año con una programación cultural que contempla más de 70 actividades. Así lo expusieron ayer el alcalde de la capital palmera, Asier Antona, y el concejal responsable de Cultura, Alberto Perdomo. Teatro, circo, música, humor, espectáculos infantiles y al aire libre dan forma a la agenda que se desplegará entre septiembre y diciembre.
Entre las funciones teatrales destaca Libros cruzados, del dramaturgo palmero Antonio Tabares, que pondrá en escena los días 12 y 13 de septiembre Delirium Teatro, dentro de la conmemoración de su 40º aniversario. Asimismo, se escenficará La casa de Bernarda Alba, el clásico de Lorca, los días 2 y 3 de octubre. Se trata de una producción de la compañía residente del Teatro Circo de Marte, La Sastrería, dirigida por Carlos de León. Esta propuesta, que surge de la colaboración entre La Sastrería y la Escuela Municipal de Teatro Pilar Rey, contará con ocho actrices en escena.
‘HOY NO ESTRENAMOS’
El programa estatal Platea brindará dos obras: Hoy no estrenamos, de la compañía valenciana Imprevis, el 24 de octubre, y Las que limpian, que representará el 31 de octubre la compañía gallega A Panadaría.
La programación infantil y juvenil incluye propuestas premiadas como La isla del tesoro, los días 14 y 15 de octubre; Alicia, el 14 de diciembre, por Zálatta Teatro, y El lago de los cisnes, el 21 de diciembre.
También se escenificará, el 28 de septiembre, Mis primeras cuatro estaciones, un espectáculo familiar con un cuarteto de cuerda y una narradora, y Niñolandia, un espacio de cuentos y música, en el Parque Infantil Llano de las Monjas, que contará con una cita mensual en octubre, noviembre y diciembre.
El teatro de calle tendrá igualmente protagonismo con la extensión del Festival Internacional Clownbaret (FIC), el 5 de octubre, en la plaza de España. El cartel estará conformado por Fer Castratofer, Compañía Joca y Anatoli Akerman. Asimismo, entre el 13 y el 16 de noviembre se celebrará una nueva edición de FAVE, el Festival de Artes Visuales y Escénicas de Santa Cruz de La Palma, en distintas plazas de la ciudad.
En el apartado musical, el ciclo Jazz 4U comienza el 5 de septiembre con Polo Ortí y continúa el día 11 con Isla Catalufa. Otro ciclo, el denominado Acústico de Marte, traerá a la Isla a Santiago Auserón el 12 de diciembre, en una actuación íntima con guitarra que incluye relatos improvisados.
‘LUMINI, SOMBRI’
La extensión del Festival Contemporáneo contempla el próximo mes de septiembre, el día 29, un concierto del Trío Fernández Apellaniz, con el programa titulado Lumini, Sombri, y el 19 de diciembre habrá una cita con el góspel de la mano de la formación británica Volney Morgan & New-Ye.
El humor estará presente en el Teatro Circo de Marte con el Festival Reíslas, con David Cepo, el 4 de septiembre; Corta el cable rojo, el 19, y Luis Piedrahita, el 26. En el Teatro Chico actuarán Laura del Val, el 8 de septiembre; Tomás Fuentes, el 15, y Raúl Massana, el 15 de diciembre.
Con esta agenda, resaltan desde el Ayuntamiento, “Santa Cruz de La Palma reafirma su compromiso con la cultura, ofreciendo una temporada que combina calidad, diversidad y cercanía al público”. Para obtener más información se puede acudir al enlace web www.santacruzdelapalma.es/circodemarte/, mientras que las entradas están disponibles en taquilla y en el enlace https://www.tomaticket.es/recintos/teatro-circo-de-marte-la-palma.