Santa Úrsula inicia septiembre con una oferta teatral para toda la familia

El Ayuntamiento de Santa Úrsula pone en marcha el próximo mes el programa Teatreando, que contempla actuaciones de artes escénicas dirigidas a todos los públicos. La iniciativa se desarrollará entre el 4 y el 6 de septiembre en el Espacio Cultural La Casona.
El alcalde de Santa Úrsula, Juan Acosta, pone de relieve que desde el Consistorio norteño trabajan con el objetivo de ofrecer una agenda de actividades lo más diversa posible. “Estas actuaciones son una oportunidad especial para pasar una tarde diferente y formar parte de la diversidad cultural que caracteriza a nuestro pueblo”, indica.
PUNTO DE ENCUENTRO
El concejal de Cultura, Samuel Hernández, detalla que la iniciativa busca poner en valor el teatro como punto de encuentro para personas de cualquier grupo de edad. Además, comenta que desde el Ayuntamiento quieren “ofrecer una plataforma para artistas emergentes que potencie el talento local santaursulero”.
La programación teatral dará comienzo el 4 de septiembre, a partir de las 19.30 horas, con la puesta en escena de Una situación embarazosa, interpretada por el grupo de teatro Fuera de Cobertura. A continuación, desde las 20.30 horas, será el turno de la obra Una cosa te quiero largar, a cargo del grupo de teatro de mayores de El Tinglado. El 5 de septiembre, a las 18.00 horas, la compañía Contando Ando presentará El sonido de los colores y después, desde las 20.30 horas, la actriz Yanely Hernández interpretará En estado de show.
El programa previsto para el 6 de septiembre se iniciará a las 12.00 horas con la representación de Unibeberso aterriza en el teatro. Viaje por el teatro, de la mano de Silvia Torrents. El programa finalizará con Rayas, a cargo de la compañía Marí Petit (18.00 horas).