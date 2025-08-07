Sheila Blanco abre esta noche ‘Santa Cruz de La Palma en blanco y negro’

El Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, a través de la Concejalía de Cultura, pone hoy jueves en marcha la tercera edición del ciclo musical Santa Cruz de La Palma en blanco y negro: la tecla de la capital, en la que los jueves de agosto distintas plazas y rincones del municipio son escenario de propuestas musicales que tienen al piano como protagonista. Todos los conciertos comienzan a las 21.00 horas, salvo el último, que será a las 21.30. La entrada es libre hasta completar el aforo.
El programa comienza esta noche con La tecla de la memoria, protagonizada por la pianista y cantante Sheila Blanco, quien interpretará Cantando a las poetas del 27. En este proyecto, la artista transforma versos de autoras como Carmen Conde, Ernestina de Champourcín y Concha Méndez en canciones intimistas que abordan temáticas universales desde una perspectiva femenina y emotiva.
Con el epígrafe La tecla de la tradición, la cita del día 14 tendrá lugar en la plaza de Vandale y contará con David Duque, al timple, y Ernesto Alemán, al piano. Su espectáculo Pulso y martillo fusiona repertorio barroco con melodías populares canarias mediante arreglos contemporáneos.
SONIDO E IMAGEN
El tercer concierto, el jueves 21, se celebrará en la plaza del Tanquito. La tecla del color brindará la música de Lajalada y la ilustración de Ángela Glezal en Paisaje sonoro, una creación conjunta que explora la cultura canaria a través de la interacción entre sonido e imagen.
El ciclo culminará el 28 de agosto en la plaza de España con La tecla del cine, donde se proyectará el clásico del cine mudo El moderno Sherlock Holmes (1924), dirigido y protagonizado por Buster Keaton, acompañado por la música en directo del pianista palmero Fernando Felipe Martel.