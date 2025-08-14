Si compraste un coche entre 2006 y 2013, es posible que deban pagarte hasta 9.000 euros

Entre febrero de 2006 y agosto de 2013, un pacto presuntamente ilegal entre varios fabricantes de automóviles en España pudo encarecer de forma considerable el precio de los coches nuevos. Esta práctica, conocida como el ‘cártel de coches’ o ‘cártel de fabricantes de automóviles’, afectó a millones de compradores en el país.
Durante esos años, cerca de 25 marcas —según el momento— habrían intercambiado información confidencial con el objetivo de fijar precios y limitar la competencia, lo que derivó en sobrecostes para los consumidores, según informa El Español.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sancionó en 2015 a las empresas implicadas con multas que sumaron 171 millones de euros, una de las mayores cifras impuestas en España en este ámbito.
Posteriormente, el Tribunal Supremo ratificó estas resoluciones, abriendo la puerta a que los afectados puedan reclamar una indemnización.
La compensación económica varía en función de factores como el modelo, la marca, el año de matriculación o el precio original, y puede situarse entre 1.500 y 9.000 euros por vehículo.
Este derecho no solo corresponde a particulares, sino también a autónomos y empresas, incluso si ya no conservan el coche, siempre que estuviera registrado a su nombre durante el periodo afectado.
Se calcula que más de 10 millones de vehículos estuvieron implicados en este cártel. Sin embargo, una parte significativa de los propietarios aún no ha iniciado el proceso de reclamación.
El plazo para hacerlo finaliza en 2026, por lo que los especialistas en Derecho de la Competencia recomiendan revisar si el vehículo figura en las listas de modelos afectados y, en caso afirmativo, iniciar la solicitud cuanto antes.
En este enlace puedes introducir la matrícula de tu vehículo para saber si estás afectado.