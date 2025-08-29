Tarife responsabiliza a los vecinos de la basura acumulada en Santa Cruz: “Habrá multas de hasta 3.000 euros”

Tras las recientes quejas vecinales sobre la basura y enseres que se acumulan durante días en distintos puntos de la capital, el concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, ha afirmado que el problema se debe a que “hay incumplimientos vecinales a la hora de utilizar los contenedores”.
En este sentido, el edil ha recordado que los trabajadores de Valoriza, empresa encargada de la limpieza municipal y de la recogida de residuos urbanos, “no están para recoger basura del suelo. Es obligación ciudadana depositarla bien, ya que para eso hay contenedores o papeleras”.
Al respecto, ha insistido en que “la actual ordenanza municipal castiga con multas desde los 2.500 euros a aquellos que hagan este tipo de cosas, máxime cuando hay un teléfono de recogida gratuita de enseres que es el 922224849”.
Tarife ha defendido así el servicio de limpieza dependiente del Ayuntamiento chicharrero tras varias denuncias ciudadanas sobre el estado de la limpieza en barrios como el de Uruguay o en calles como las de Bernardino Seman y la avenida Luis Celso, entre otras. Por ello, el edil ha asegurado que “tenemos una magnífica ordenanza de gestión de residuos con posibilidad de sanciones a aquellas personas que incumplan”.
Asimismo, el también primer teniente alcalde ha asegurado que “desde Servicios Públicos vamos a instar a la Policía Local a hacer una campaña de sanciones a aquellos que quieren desorden en esta ciudad”.
Las declaraciones de Tarife, efectuadas a través de sus redes sociales, han tenido rápida respuesta por parte de ciudadanos, pues muchos han reprochado que “es obligación del Ayuntamiento mantener limpia la ciudad y barrer todos los días las calles, además de actualizar los sistemas de riegos de los jardines donde se ven plantitas secas. ¿Será también culpa de la ciudadanía? Es insoportable que paguemos impuestos para aguantar todo esto y más”, ha puntualizado una residente.
Cabe recordar que en enero de 2023, entró en vigor la ordenanza municipal de gestión de residuos y limpieza de espacios públicos, tras ser aprobada por el Consistorio el 26 de diciembre de 2022.
En dicha normativa, se incide que las sanciones varían según la gravedad de la infracción. Las faltas leves, como orinar o escupir en la vía pública, pueden acarrear multas de hasta 750 euros, mientras que las graves, como depositar basura fuera de los contenedores, conllevan sanciones de entre 2.000 y 100.000 euros. Se han registrado multas concretas de 2.500 euros por dejar bolsas de basura fuera de los contenedores.
Con igual cuantía se sanciona incumplir los horarios de depósito y entrega de residuos en los contenedores habilitados para este fin, de 19.00 a 21.00 horas, así como utilizarlos para fines distintos a los previstos y no apagar los puros, cigarros, cigarrillos u elementos encendidos antes de su depósito en las papeleras habilitadas al efecto.
La ordenanza prevé también multas de hasta 3.000 euros por infracciones muy graves; 1.500 por infracciones graves y 750 por infracciones leve.
Se prevén multas por depositar residuos por fuera de los contenedores, extraer, rebuscar o recoger residuos una vez puestos a disposición de los servicios municipales y depositar subproductos de origen animal referidos a cuerpos enteros o partes de animales, productos de origen animal u otros productos obtenidos a partir de animales, que no están destinados para el consumo humano.
Además, se penalizará el verter residuos directamente sin embolsar, salvo los supuestos expresamente previstos (vidrio y papel/cartón), o residuos líquidos en los contenedores.
Parque La Hoya
En otro orden, Carlos Tarife también ha denunciado la situación en que se encuentra el parque de La Hoya, ubicado en el Suroeste capitalino, que ha aparecido con papeleras arrancadas y desplazas de su ubicación. “Este es un lugar para llevar a los más pequeños o a las mascotas y para hacer deporte, pero hay un zoquete (o una) que se dedica a darle golpes al mobiliario urbano. Por suerte, en Santa Cruz somos más los que hacemos más cosas bien”, ha apuntado el concejal.