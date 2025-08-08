TEA exhibe ‘La gran ambición’, un film sobre la vida de Enrico Berlinguer

TEA Tenerife Espacio de las Artes, en la capital tinerfeña, proyecta desde hoy viernes y hasta el domingo (19.00 horas) La gran ambición, película que narra cinco años clave en la vida del histórico secretario del Partido Comunista Italiano (PCI) Enrico Berlinguer. Dirigida por Andrea Segre y protagonizada por Elio Germano (quien obtuvo el David di Donatello al mejor actor por este papel), el film se adentra en la figura del líder político que casi llevó al PCI al poder en 1978.
Paolo Pierobon, Roberto Citran, Stefano Abbati y Elena Radonicich conforman parte del elenco central de este largometraje que se pasa en versión original en italiano con subtítulos en español. Este retrato íntimo y político del carismático líder recorre los momentos decisivos de su trayectoria y el impacto que tuvo en una generación.
La película se centra en cinco años que marcaron a un país: de 1973, cuando publicó el documento Reflexiones sobre Italia tras los acontecimientos de Chile, después del golpe de Estado contra Allende, en el que proponía el compromiso histórico que abrió un intenso debate, hasta el asesinato de Aldo Moro.