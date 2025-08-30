Alertan del “expolio patrimonial” del teatro Pérez Minik ante una futura modificación urbanística

La asociación Por la Rehabilitación del parque cultural Viera y Clavijo de la capital tinerfeña ha alertado sobre la situación que afecta al teatro Pérez Minik, ubicado en este emblemático espacio urbano, declarado Bien de Interés Cultural (BIC).
El teatro Pérez Minik, que se encuentra cerrado desde el año 2023 por las obras que lleva a cabo el Ayuntamiento capitalino para la rehabilitación de este complejo, prevé abrirse al público a lo largo de 2026, cuando concluya la primera fase de los trabajos. No obstante, en una segunda fase prevista, el consistorio ya ha anunciado que derrumbará el teatro Pérez Minik, ubicado en el interior del lugar, para construir un nuevo auditorio.
Al respecto, la presidenta de la asociación en defensa del Viera y Clavijo, Ana Mendoza, señaló ayer a DIARIO DE AVISOS que “el Ayuntamiento y el Cabildo han pactado una modificación urbanística del recinto, que contempla la demolición del teatro, sin desafectación ni declaración formal de ruina, para su reconstrucción soterrada bajo una gran plaza”.
A su juicio, “esta actuación podría incurrir en un delito de expolio patrimonial por parte de la administración pública, tipificado en el artículo 323 del Código Penal, ya que una demolición sin los procedimientos legales exigidos no solo vulnera la normativa vigente, sino que compromete gravemente el legado cultural de la ciudad”.
En defensa del teatro Pérez Minik
Mendoza añadió que “la preocupación se intensifica al recordar los antecedentes de 2015, cuando intervino el Seprona y la Fiscalía, emitiéndose informes técnicos que impidieron entonces cualquier actuación que pusiera en riesgo el BIC”. Además, la asociación también alegó que “la Dirección Técnica de Arquitectura y Patrimonio Histórico de la Gerencia de Urbanismo publicó inicialmente un informe desfavorable a dicho derrumbe, que posteriormente fue modificado”.
Esta entidad ciudadana, fundada en 2011 y en representación de los vecinos comprometidos con la defensa del patrimonio capitalino, añadió que ha presentado alegaciones formales ante los organismos competentes al respecto, a quienes exige “transparencia, legalidad y respeto” por los valores históricos que representa el Viera y Clavijo.
Mendoza recordó al alcalde, José Manuel Bermúdez, que “en su día invitó a la asociación de antiguas alumnas de Las Asuncionistas a conocer los planos de las obras que se llevarían a cabo en el Viera y Clavijo, para debatir e intercambiar opiniones con este colectivo. En cambio, a nuestra asociación, que engloba a los ciudadanos del municipio, nunca se nos ha citado ni explicado nada”.
Cabe recordar que en el teatro Pérez Minik se ubicará el primer centro CaixaForum de Canarias, el cual abrirá al público en 2027 tras la finalización de las obras de rehabilitación. Este acuerdo, se anunció el pasado mayo después de que la Fundación la Caixa fuera seleccionada en la Consulta Sectorial convocada por el consistorio para gestionar el espacio y darle nueva vida.
El centro CaixaForum ofrecerá programación en cultura y artes, ciencia y tecnología, y educación, con una inversión anual de dos millones de euros.