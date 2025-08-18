Tito’s Teatro rinde el viernes homenaje a Sabina con un concierto de Princesa

Tito’s Teatro, en la histórica Casa Ábaco, en Puerto de la Cruz, rendirá homenaje el viernes (20.45 horas) al legendario Joaquín Sabina (Úbeda, 1949) con la actuación de Princesa, que interpretará algunos de los grandes éxitos del artista andaluz. Las entradas para el concierto, al precio de 15 euros, se pueden adquirir a través del sitio web https://titostenerife.com/espacios-titos/titos-teatro/.
Princesa nació en Tenerife en 2020 como vía de escape a las restricciones pandémicas. Ávidos de música y ensayos, y conmocionados por el accidente de Joaquín Sabina, a los integrantes de la banda -Óscar Rocío (guitarra acústica y voz), Fermín Hernández (guitarra eléctrica y coros), Carlos Talavera (bajo eléctrico y coros), Eduardo García (piano y teclados) y Leo Rodríguez (coros y percusión)- les pareció oportuno un tributo a quien tanta influencia ha dejado en la música y en la vida.
En sus cinco años de andadura son numerosas las actuaciones que han celebrado en las Islas, corroborando el acierto y lo satisfactorio de hacer y disfrutar del repertorio del maestro en vivo. En su propuesta, Princesa hace un recorrido por prácticamente toda la discografía de Sabina. Una compleja adaptación de tonos y timbres dada la evolución de la voz del propio artista, donde no faltan los clásicos que todo el mundo espera en sus conciertos, así como canciones de sus primeros discos y otras rarezas menos icónicas.