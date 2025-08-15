Un joven muerto y otro en estado crítico en un grave accidente en Canarias

Un motorista de 26 años ha muerto y otro de 21 se encuentra en estado crítico tras caer de la motocicleta en la que ambos circulaban en Arrecife (Lanzarote), ha informado el 112.
El suceso se produjo a última hora de este jueves, en la calle Río Grande de la capital lanzaroteña, según indica este sábado el servicio de emergencias.
Como consecuencia del accidente, el motorista de 26 años falleció en el lugar y el de 21 años sufrió politraumatismos de carácter grave y fue trasladado en estado crítico al Hospital Doctor José Molina Orosa de Arrecife.