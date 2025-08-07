cultura

Un nuevo pódcast recorre los caminos históricos de las ocho islas del Archipiélago

'Senderos del tiempo. El legado vivo de Canarias' se inscribe en el programa 'Identitaria', que impulsa el Gobierno regional
El proyecto responde a la necesidad de adaptar la difusión del patrimonio cultural a nuevos formatos y audiencias. / DA
WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

La Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural, a través del Instituto Canario de Desarrollo Cultural, ha creado un pódcast sobre los senderos históricos isleños. A través de esta serie sonora, titulada Senderos del tiempo. El legado vivo de Canarias, se rescata el patrimonio cultural y natural de las rutas tradicionales que forman parte del paisaje identitario de cada isla. El pódcast, de ocho episodios, ya está disponible en Spotify y en el sitio web www.identitariacanarias.com.

Enmarcado en el programa Identitaria Canarias, el proyecto responde a la necesidad de adaptar la difusión del patrimonio cultural a nuevos formatos y audiencias, especialmente a través de plataformas digitales. Los pódcasts se han consolidado como un medio cercano y accesible, con el 44% de penetración en la sociedad española y una creciente demanda de contenidos especializados, según refleja el Digital News Report España 2024.

La producción de este recorrido sonoro ha contado con la investigación de Ithaisa Abreu y Airam Vera, el guion de Dalay Betancort, la narración de Christina Conde, el sonido directo y la edición de René Martín, y la producción de La Mecha Studio.

Con este proyecto no solo se documenta la memoria oral vinculada a los caminos históricos, sino que también se fomenta un turismo sostenible, la conservación del entorno natural y el fortalecimiento de las tradiciones locales. Cada episodio explora una isla del Archipiélago con entrevistas a personal experto, guías y locales que comparten sus conocimientos y vivencias en torno a los caminos reales, rutas de pastoreo y otros elementos que forman parte del paisaje cultural.

WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas