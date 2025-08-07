Un nuevo pódcast recorre los caminos históricos de las ocho islas del Archipiélago

La Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural, a través del Instituto Canario de Desarrollo Cultural, ha creado un pódcast sobre los senderos históricos isleños. A través de esta serie sonora, titulada Senderos del tiempo. El legado vivo de Canarias, se rescata el patrimonio cultural y natural de las rutas tradicionales que forman parte del paisaje identitario de cada isla. El pódcast, de ocho episodios, ya está disponible en Spotify y en el sitio web www.identitariacanarias.com.
Enmarcado en el programa Identitaria Canarias, el proyecto responde a la necesidad de adaptar la difusión del patrimonio cultural a nuevos formatos y audiencias, especialmente a través de plataformas digitales. Los pódcasts se han consolidado como un medio cercano y accesible, con el 44% de penetración en la sociedad española y una creciente demanda de contenidos especializados, según refleja el Digital News Report España 2024.
La producción de este recorrido sonoro ha contado con la investigación de Ithaisa Abreu y Airam Vera, el guion de Dalay Betancort, la narración de Christina Conde, el sonido directo y la edición de René Martín, y la producción de La Mecha Studio.
Con este proyecto no solo se documenta la memoria oral vinculada a los caminos históricos, sino que también se fomenta un turismo sostenible, la conservación del entorno natural y el fortalecimiento de las tradiciones locales. Cada episodio explora una isla del Archipiélago con entrevistas a personal experto, guías y locales que comparten sus conocimientos y vivencias en torno a los caminos reales, rutas de pastoreo y otros elementos que forman parte del paisaje cultural.