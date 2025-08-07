Una mujer y dos niños, heridos tras volcar su coche en un barranco en Canarias

Dos accidentes de tráfico registrados en las últimas horas en Gran Canaria y Fuerteventura han dejado un total de seis personas heridas, entre ellas dos niños y dos adultos en estado grave, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 de Canarias.
Una mujer y dos niños heridos en el barranco de Guayadeque (Gran Canaria)
El primero de los siniestros se produjo en la tarde del miércoles en la carretera GC-103, a la altura del barranco de Guayadeque, en el municipio de Ingenio (Gran Canaria), donde un vehículo volcó con una mujer y dos menores a bordo.
Cuando los equipos de emergencia llegaron al lugar, comprobaron que los tres ocupantes habían logrado salir del coche por sus propios medios. A continuación, fueron atendidos por personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC).
- La mujer presentaba un traumatismo craneal de carácter moderado y fue trasladada en ambulancia al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.
- El niño de 5 años sufrió diversos traumatismos también de carácter moderado.
- El niño de 7 años presentaba policontusiones de carácter leve.
Ambos menores fueron trasladados al Hospital Universitario Materno Infantil de Canarias. En el lugar también intervinieron efectivos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, que aseguraron el vehículo, y agentes de la Policía Local y la Guardia Civil, que instruyeron las diligencias correspondientes.
Tres heridos en La Oliva (Fuerteventura), dos de ellos graves
Horas más tarde, ya por la noche, otro accidente se saldó con tres personas heridas tras el vuelco de un turismo en la carretera FV-104, a su paso por el municipio de La Oliva (Fuerteventura). El suceso tuvo lugar sobre las 23.18 horas.
Según el 1-1-2, el copiloto del vehículo, un hombre de 30 años, sufrió politraumatismos de carácter grave, mientras que una mujer de 26 años resultó con traumatismo craneal y otros traumatismos también graves. Ambos fueron evacuados en ambulancia al Hospital General de Fuerteventura.
El conductor, un varón de 31 años, presentaba diversos traumatismos, pero no necesitó traslado hospitalario. En el lugar del accidente intervinieron también bomberos de La Oliva, así como agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil, que se encargaron de las diligencias.