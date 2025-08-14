Una nueva ordenanza agilizará la retirada de vehículos abandonados en Adeje

El Ayuntamiento de Adeje reabrió ayer el proceso de consulta pública para preparar la futura ordenanza de tráfico, movilidad y gestión del dominio público viario, una norma que pretende dar un giro a la forma en que se organiza la movilidad, el uso de las calles y la gestión de vehículos abandonados en el municipio.
El consistorio vuelve a abrir el plazo de participación durante diez días hábiles, con el objetivo de recoger aportaciones vecinales antes de redactar el texto definitivo.
Uno de los ejes centrales de la propuesta es la transformación del modelo de gestión de vehículos abandonados, un problema persistente en la comarca, también visible en municipios vecinos como Arona, que el ayuntamiento se propone afrontar con medidas contundentes.
La memoria justificativa plantea que los vecinos puedan entregar sus automóviles directamente a un Centro Autorizado de Tratamiento (CAT) para su baja definitiva y achatarramiento, evitando así el deterioro prolongado de coches estacionados en la vía pública y agilizando su retirada.
La corporación también prevé reordenar el servicio de grúa y el funcionamiento del depósito municipal, orientando a nuevas medidas que reduzcan los tiempos de estancia de los vehículos inmovilizados, evitando la saturación de las instalaciones y facilitando que los titulares puedan recuperarlos en plazos más cortos.
Según el propio documento, el ayuntamiento no debe convertirse en un “depositario masivo” de automóviles, sino ejercer un papel de “facilitador para que los vehículos abandonados salgan del espacio público de manera rápida y segura”.
Este cambio de modelo se justifica por razones de seguridad vial, convivencia ciudadana, accesibilidad y protección ambiental. La idea es que la actuación municipal no se limite a retirar y almacenar, sino a garantizar que el ciclo de vida de los vehículos fuera de uso, culmine en un tratamiento autorizado y ambientalmente responsable.
VADOS, TARJETAS, PATINETAS
La futura ordenanza también aborda otros ámbitos clave: en el apartado de gestión administrativa, se prevé reforzar el control sobre las tarjetas de estacionamiento para personas con movilidad reducida, inspeccionar de forma sistemática las autorizaciones de vados permanentes, vinculándolos exclusivamente a inmuebles con uso de garaje o comercial, y revisar las reservas de espacio, ajustando los criterios para compatibilizar mejor el interés general y las necesidades particulares.
En el terreno del uso seguro y la convivencia en el dominio público viario, el texto apunta a regular la presencia y circulación de vehículos de movilidad personal (VMP o mejor conocidas como patinetas eléctricas) y bicicletas, establecer criterios claros para zonas peatonales y zonas 30, y sentar las bases para la posible concesión de espacios destinados a la explotación económica de VMP.
También se contempla fijar un marco para las actividades económicas que operan en la vía pública sin autorización y someter la señalización vial publicitaria a reglas específicas.
CUESTIONARIO CIUDADANO
En esencia, el objeto de la consulta no es debatir un texto articulado (que aún no se ha redactado), sino definir el modelo de ordenación del tráfico, la movilidad y el uso del espacio público que Adeje quiere implantar.
El cuestionario habilitado por el ayuntamiento plantea preguntas sobre la valoración general de la movilidad en el municipio, los problemas detectados, las soluciones que propone la ciudadanía, la experiencia de uso o de alquiler.
También incide en las preferencias entre peatonalización o espacios compartidos y la percepción ciudadana de conflictos entre peatones y vehículos, incluidos patinetas y bicicletas.