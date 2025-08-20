Fin de semana de violencia en Canarias: una pandilla se dedica a apalizar a ancianos y personas vulnerables

La Policía Nacional ha arrestado en Arrecife (Lanzarote) a tres jóvenes señalados como presuntos autores de varios robos con violencia cometidos durante el mes de julio. Según detalló la Jefatura Superior de Policía de Canarias, los hechos tuvieron lugar entre los días 6 y 8 de ese mes, cuando se produjeron hasta cuatro asaltos en un mismo fin de semana. La pandilla atacaba, principalmente, a personas mayores y vulnerables.
El método utilizado por la pandilla se basaba en abordar a las víctimas de forma violenta para arrebatarles sus pertenencias. La investigación se apoyó tanto en imágenes de cámaras de seguridad como en los testimonios de los afectados, lo que permitió identificar a los sospechosos, quienes además no tenían domicilio conocido.
Tras ser puestos a disposición de la autoridad judicial, dos de los arrestados ingresaron en prisión preventiva, mientras que el caso continúa abierto y no se descartan nuevas detenciones en los próximos días.