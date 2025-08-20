Trabajadores de una tienda de Tenerife, atónitos ante la desaparición de un exclusivo botín de lujo

La Policía Nacional ha detenido en Santa Cruz de Tenerife a un hombre de 40 años como presunto autor de un delito de hurto en un establecimiento de ropa de diseño, con un botín valorado en más de 7.000 euros.
La investigación comenzó tras la denuncia presentada por el propietario del local de Tenerife el pasado 31 de julio, cuando relató que, durante la mañana del día anterior, un individuo había accedido al establecimiento con una maleta de grandes dimensiones en actitud sospechosa.
El personal observó cómo, al abandonar el local, el hombre activó los sistemas de alarma situados en los arcos de seguridad y emprendió la huida con la maleta que contenía las prendas sustraídas.
Tras realizar el inventario, los trabajadores comprobaron que habían sido sustraídas seis prendas, entre ellas dos cazadoras de una marca de alta gama, valoradas en 1.800 y 980 euros.
Los agentes iniciaron las pesquisas y lograron identificar al sospechoso, que contaba con numerosos antecedentes por delitos similares.
Una semana después, tras un discreto seguimiento, fue localizado en el bajo de la vivienda de un familiar en Tenerife. Al salir del lugar fue interceptado y detenido, siendo trasladado a dependencias policiales para quedar posteriormente a disposición judicial.
Colaboración ciudadana en Tenerife
La Policía Nacional recuerda a los ciudadanos que pueden colaborar, de forma anónima si lo desean, si tienen conocimiento, indicios o sospechas de actividades delictivas, a través de la página web www.policia.es en el apartado Colabora.
La información recibida es tratada de forma confidencial por los especialistas del cuerpo policial.