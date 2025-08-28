economía

Uno de cada cinco aspirantes a alquilar una vivienda en Canarias es extranjero, sobre todo, alemanes

Las dos provincias canarias, con el cuarto y quinto porcentaje de demanda foránea de todo el país
Uno de cada cinco aspirantes a alquilar una vivienda en Canarias es extranjero, según un informe del portal inmobiliario Idealista.

En concreto, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife el 21,9%, y en la de Las Palmas, el 19,2%, el cuarto y quinto mayor porcentaje de demanda foránea de alquiler residencial en toda España.

Encabeza esta clasificación Baleares, con el 29,1% de la demanda internacional registrada en el portal Idealista, seguida de Alicante (27,4%) y Málaga (25,7%).

Los alemanes, los que más buscan una vivienda en Canarias

En el caso de Canarias, los alemanes son los que más buscan alquilar una vivienda, por delante de italianos y británicos.

Desde Estados Unidos se recibieron la mayor parte de las visitas desde el extranjero en Valencia, Madrid o Sevilla, entre el 13% y el 14%, mientras que en Barcelona fueron los segundos, con un 10%, solo por detrás de los franceses (11%).

Entre las otras nacionalidades destacadas en el resto de provincias, se puede apreciar el interés de los portugueses por sus zonas fronterizas, liderando las visitas en Badajoz (40%), Huelva (27%), Pontevedra (22%), y Ourense (15%).

Andorra encabeza el interés por alquilar en Lleida (18%), mientras que Brasil se pone en cabeza con un 10% de la demanda foránea en Valladolid.

Lasvisitas desde países latinoamericanos, como las procedentes de Argentina, Venezuela, Colombia o Cuba, se sitúan en las primeras posiciones en provincias del interior como Guadalajara, Toledo, Segovia o Ávila. 

