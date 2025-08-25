El XI Reggae Can comienza este viernes en La Gomera

El Reggae Can Festival abre su undécima edición este viernes, 29 de agosto (20.00 horas), en la plaza de Las Américas, en San Sebastián de La Gomera, con una fiesta reggae que reunirá a destacados artistas. La isla cuenta con un estrecho vínculo con el reggae y en anteriores ediciones ha sido escenario de conciertos que han dejado huella en el público local y visitante. Una vez más, la isla se prepara para vivir una noche de verano cargada de ritmo, mensajes de unidad y energía frente al mar.
El cartel de este año reúne a apasionados del reggae con sólidas trayectorias dentro y fuera de Canarias. Este es el caso de One Love-Bob Marley Tribute, con más de 18 años sobre los escenarios. También estará en esta cita, que cuenta con el apoyo del Cabildo de La Gomera, Bongoyeyo, cantautor venezolano afincado en Canarias, una de las voces emblemáticas del reggae latinoamericano.
Don Virgilio, referencia del dancehall reggae canario, subirá, asimismo, al escenario. Al igual que Javadub, veterano selector y dj tinerfeño, que es una pieza clave de la escena reggae y dancehall del Archipiélago desde hace más de dos decenios.