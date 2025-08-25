Zálatta Espacio Escénico propone en septiembre tres montajes teatrales

Zálatta Espacio Escénico abre en septiembre su temporada 2025-2026 con tres propuestas teatrales. El día 13, a partir de las 20.30 horas, el espacio cultural situado en La Laguna, en el número 119 de la Carretera Monte de las Mercedes, recibe a Benayga Taller de Teatro con su propuesta San Valentín no sabe de amor.
Una semana más tarde, el sábado 20 (20.30), y de nuevo de la mano de Benayga Taller de Teatro, quienes acudan a Zálatta Espacio Escénico podrán contemplar Anima. Lorca. Se trata de seis escenas de la dramaturgia, o vinculadas a ella, de Federico García Lorca. En concreto, de Bodas de sangre, Yerma, La casa de Bernarda Alba, Federico y Margarita, Doña Rosita la soltera y Mariana Pineda.
Finalmente, y esta vez con la compañía residente, Zálatta Teatro y Laboratorio Escénico Ateneo (Colombia), se escenificará (20.30) Lo que queda de ti y de mí. El montaje se presenta como “un viaje poético por los escombros del amor, donde la palabra, el cuerpo y la música recrean espacios donde habita el duelo, la memoria y la reconstrucción emocional”. Es, en suma, “una experiencia íntima, emotiva y profundamente humana”.