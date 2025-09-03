Día trágico en Canarias con tres fallecidos: uno de ellos murió al precipitarse con una retroexcavadora

La jornada de este lunes se saldó con tres fallecimientos en Canarias, dos en playas de Fuerteventura y uno en Gran Canaria, según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 del Gobierno de Canarias.
El primer incidente tuvo lugar en torno las 13:55 horas en la playa de Cofete, en el municipio de Pájara (Fuerteventura). Un hombre de 56 años fue rescatado del mar en parada cardiorrespiratoria.
Personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario (SUC) le practicó maniobras de reanimación básicas y avanzadas que no dieron resultado, confirmando su fallecimiento.
En el operativo se movilizó también un helicóptero medicalizado, una ambulancia, el Grupo de Emergencias y Salvamento (GES), Salvamento Marítimo, Bomberos de Pájara, Guardia Civil y Policía Loca
Accidente laboral mortal
Sobre las 14:37 horas, un segundo suceso tuvo lugar en el diseminado de Montaña Las Palmas, en Telde (Gran Canaria), donde una retroexcavadora se precipitó desde la carretera de Valsequillo hacia la zona de Hoya Manrique con un hombre en su interior.
Los Bomberos del Consorcio de Emergencias lograron rescatar al afectado, de 56 años, para que recibiera asistencia sanitaria. El equipo del SUC solo pudo confirmar su fallecimiento debido a la gravedad de las lesiones.
En este operativo participaron también la Policía Local, la Policía Nacional y un helicóptero del GES que finalmente no intervino.
Otro fallecido por ahogamiento
Más tarde, a las 18:40 horas, se produjo un tercer incidente en la playa de Corralejo, municipio de La Oliva (Fuerteventura). Un hombre de unos 50 años fue sacado del agua en parada cardiorrespiratoria. Los socorristas de la zona iniciaron maniobras de reanimación que continuaron los equipos del SUC con apoyo de una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico, sin éxito.
También intervinieron Guardia Civil y Policía Local.
En los tres casos, los recursos de emergencia activados confirmaron el fallecimiento de los afectados y las fuerzas de seguridad instruyeron las diligencias correspondientes.