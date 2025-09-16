Tragedia en una playa de Canarias: muere sin que puedan hacer nada por salvar su vida

Un hombre de unos 50 años ha fallecido este lunes tras ser rescatado del mar con signos de ahogamiento en una playa de Canarias, concretamente en la playa de Corralejo, en el municipio de La Oliva de la isla de Fuerteventura, ha informado el 112 de Canarias.
El hombre fue sacado del agua por unas personas, quienes alertaron al Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) que el afectado precisaba asistencia sanitaria, ha detallado el Gobierno de Canarias en su página web.
El personal de socorrismo en playas constató que el hombre se encontraba en parada cardiorrespiratoria, por lo que comenzaron a practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar básicas hasta la llegada del equipo del Servicio de Urgencias Canario (SUC), que continuó con las maniobras avanzadas que no dieron resultado y confirmaron su fallecimiento.
Efectivos policiales colaboraron con el resto de los recursos de emergencias y realizaron los informes oportunos.