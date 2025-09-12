Aparatoso accidente de tráfico en Tenerife: tres heridos, entre ellos una menor

Un aparatoso accidente de tráfico en Tenerife se ha saldado con tres heridos de diversa consideración, entre los que se encuentra una menor, según ha informado el 112 en la tarde de este viernes. Los otros dos afectados son un hombre y una mujer.
El siniestro ha tenido lugar a las 18.15 horas, en Carretera TF-42, en el punto kilométrico 8 aproximadamente, que pertenece al término municipal de Garachico.
El 112 activó los recursos de emergencia correspondientes, entre los que se incluyeron una ambulancia sanitarizada y otra de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC), el Consorcio de Bomberos de Tenerife y la Guardia Civil.
El personal del SUC valoró y asistió a tres afectados, que se encontraban en el exterior del vehículo y fueron trasladados al Hospital del Norte. La mujer y el hombre presentaron traumatismos de carácter moderado, mientras que la joven fue evacuada al centro hospitalario para su valoración.
Efectivos de Bomberos aseguraron el vehículo accidentado y colaboraron con el resto de los recursos de emergencias.