El 112 actualiza la información sobre el último accidente en la TF-5: “El vehículo se salió de la vía”

El 112 ha actualizado la información sobre el accidente de tráfico que ha tenido lugar a mediodía de este sábado en la TF-5, sentido Santa Cruz de Tenerife, a su paso por Tacoronte.
Según explica el CECOES, el siniestro se produjo después de que un vehículo se saliera de la vía. Fue entonces cuando la sala operativa recibió la alerta y activó los recursos necesarios: una ambulancia del SUC, Bomberos de Tenerife, Guardia Civil y Servicio de Conservación de Carreteras.
Efectivos de Bomberos aseguraron el vehículo accidentado y facilitaron la salida del afectado del interior del habitáculo.
Luego, el personal del SUC lo asistió, comprobó que presentaba diversos traumatismos de carácter moderado y lo trasladó al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria.